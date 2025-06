SAN BENEDETTO – Nuovo appuntamento culturale nell’ambito della 44esima edizione della rassegna letteraria “Incontri con l’autore”, promossa dall’associazione “I Luoghi della Scrittura” insieme, questa volta, al Circolo dei Sambenedettesi, con il patrocinio del comune di San Benedetto.

Mercoledì 18 giugno, alle ore 21.30, alla Palazzina Azzurra, Giuseppe Romani, medico sambenedettese, presenterà il libro “La storia dimenticata“, edito da Affinità Elettive Edizioni. Dialogheranno con l’autore Maria Grazia Bianco e Benedetta Trevisani.

Il volume racconta una vicenda giudiziaria del primo Settecento, incentrata su una disputa tra la comunità sambenedettese e un chierico bolognese destinato a diventare Papa Benedetto XIV, attorno all’autenticità delle reliquie custodite in città. L’indagine storica si sviluppa a partire da documenti originali legati alla Sacra Congregazione dei Riti, rivelando la complessità del rapporto tra memoria, identità urbana e simbolismo religioso. In questo saggio, Giuseppe Romani intreccia storia e folklore, restituendo un affresco narrativo accessibile anche ai non specialisti, capace di riflettere sull’eredità culturale locale. Non manca un riferimento curioso: Pier Paolo Pasolini, in visita a San Benedetto nel 1959, lamentava la mancanza di “intelligenza storica” nel tessuto cittadino, una provocazione che l’autore riprende e trasforma in stimolo per la sua ricerca.

L’ingresso è libero. In caso di maltempo, l’appuntamento si terrà presso l’Auditorium comunale “G. Tebaldini”.