SAN BENEDETTO – Ultimo appuntamento con le premiazioni, mercoledì 23 luglio, alla Palazzina Azzurra di San Benedetto, dove è stato assegnato il “Premio alla giovane promessa della letteratura nazionale 2025”. L’evento rientra nella 44^ edizione della rassegna “Incontri con l’autore”, a cura dell’associazione “I luoghi della scrittura” e della libreria Libri ed eventi, con il patrocinio e il sostegno dell’amministrazione comunale.

A ricevere il Premio quest’anno è stato il giovane autore Filippo Capobianco per il suo libro d’esordio dal titolo “Le supernove non fanno rumore, e tu tossisci a teatro?”, edito dalla Baldini + Castoldi. Oltre all’autore, è stata ospite della serata Eleonora Marchesini, responsabile Ufficio stampa della casa editrice. E’ intervenuta, inoltre, l’assessore alla cultura, Lia Sebastiani; hanno dialogato con l’autore tre giovani lettrici: Eleonora Giansante, Giulia Falleroni e Nicole Eleonora Salvatori, con la moderazione di Domenica Tranquilli, vicepresidente dell’ associazione, mentre Alessandro Tranquilli ha letto alcuni brani significativi del testo.

Il libro, che l’autore stesso ha definito “un po’ romanzo, un po’ libro di poesia e un po’ drammaturgia” è stato selezionato e votato da una giuria interna all’associazione composta da Elvira Apone, Letizia Guidi, Sonia Loffreda, Eliana Narcisi, Gioia Palanca, Sonia Salvetti, Domenica Tranquilli, Fernanda Valeri.

Attore di poesia performativa, di cui ha offerto al pubblico più di una prova nel corso della serata, laureato in fisica, brillante e carismatico performer e appassionato di teatro, Filippo Capobianco ha partecipato a diversi poetry slam prima di scrivere questo testo originale, innovativo e, sotto certi aspetti, enigmatico,”un esperimento” in cui, come ha spiegato lui, ha cercato di far convivere fisica e poesia attraverso una tecnica teatrale: “La fisica è l’ applicazione di un linguaggio matematico nella sua forma più alta, esattamente come la poesia. Una delle più grandi tecniche che il teatro ha sviluppato consiste nel mettere insieme cose distanti tra loro, trovando la parte comica nel serio e quella tragica nel comico, come ho fatto io in questo testo in cui, come espediente narrativo, ho immaginato una drammaturga che scrive un nuovo universo. Ho provato a scrivere un libro che dimostrasse che non tutto è comprensibile nel mondo e io stesso, scrivendolo, ci ho buttato dentro tutta la frustrazione del non capire”.

“Far conoscere un autore nuovo non era facile, ma la sua bravura e la particolarità del libro ci hanno facilitato il compito- ha aggiunto la Marchesini.

“Questo libro imperfetto rappresenta un aspetto del mio percorso unitario – ha concluso l’autore.

Il premio, una scultura raffigurante il picchio, simbolo dei Piceni, realizzata dall’artista Paolo Annibali, è stato assegnato a Filippo Capobianco con la seguente motivazione:” Per aver saputo raccontare storie con un linguaggio fresco e per l’originale mescolanza di poesia e prosa, segno della ricerca di un’ interpretazione poetica della realtà; per la sorprendente maturità e l’equilibrio compositivo con cui l’autore ha saputo proporre le riflessioni filosofiche più profonde; per l’ ironia e l’abilità nel creare atmosfere suggestive e sviluppare personaggi complessi; per essere il romanzo un esempio di come la letteratura possa essere un mezzo di intrattenimento e allo stesso tempo uno strumento di riflessione e di cambiamento”.