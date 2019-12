Appuntamento sabato 7 settembre all’angolo tra via Mare e via Sgambati

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Uno dei punti più contestati negli ultimi mesi e anni per le periodiche proposte di varianti urbanistiche: sarà questo il punto in cui Legambiente San Benedetto manifesterà, nella giornata di sabato 7 dicembre alle ore 12, per la giornata “Stop Cementificazione”, in occasione della giornata mondiale del suolo.

Nell’incontro saranno forniti i dati del dossier di Legambiente Marche sul consumo di suolo della nostra costa.

