GROTTAMMARE – L’ Associazione Paese Alto con il patrocinio del Comune di Grottammare, nell’ambito delle manifestazioni natalizie, domenica 8 dicembre alle ore 18 presenta il calendario artistico di Matilde Menicozzi, all’interno del teatro dell’Arancio, in Piazza Peretti.

Il calendario 2020 arrivato alla sua dodicesima edizione è diventato ormai un oggetto di culto, da collezionare e da esporre, non solo per la sua utilità, ma anche per la sua bellezza e originalità.

Il nuovo calendario è dedicato al passare del tempo della vita. “Spesso, dice l’autrice, non riflettiamo a sufficienza sul fatto che il tempo non è un bene illimitato e per questo ha un valore immenso e inestimabile. Un giorno buttato via non ritorna più. Einstein diceva che il tempo è relativo, il suo unico valore è dato da ciò che noi facciamo mentre sta passando. Per questo il mio augurio per tutti e’ quello di vivere attimi di bellezza e consapevolezza in ogni momento” afferma l’autrice.

Il calendario realizzato con la tecnica ad acquerello e il progetto grafico del Professor Ticchiarelli rappresenta, come sempre, un volto di donna, dolce ma determinato che lascia intravedere fra i capelli un orologio che scandisce le ore. Un lavoro pieno di colore e di trasparenze, che la Menicozzi ha realizzato con la sua tecnica unica e fantasiosa. Un buon auspicio per il nuovo anno.

