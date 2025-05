SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è svolta nella sera del 15 maggio l’assemblea indetta dai membri dell’amministrazione insieme ai residenti dei quartieri Paese Alto e Ponterotto, presso la sala conferenze della Casa per Ferie “Maria Immacolata” di San Benedetto. A presiedere vi erano l’assessore alla viabilità e ai trasporti pubblici Lorenzo Vesperini insieme al consigliere Stefano Gaetani.

L’assemblea si scalda quando numerosi cittadini, residenti nella zona circostante il Torrione (Piazza Bice Piacentini e Piazza Dante) hanno contestato la presa di posizione del Comune, che ha deciso di procedere alla pedonalizzazione del centro storico dove fino ad oggi era in servizio la ZTL, allo scopo di riqualificare l’intera area.

La maggioranza dei presenti si è opposta, supportando diverse motivazioni. Prima fra tutte la disponibilità dei parcheggi riservati ai residenti, che altrimenti sarebbero costretti a parcheggiare a più di 500m dall’intera zona, oppure affittare i parcheggi a pagamento a 500 euro l’anno. L’altra motivazione a sostegno della loro tesi sarebbe il fatto che la zona del Torrione-Piazza Bice Piacentini-Piazza Dante in inverno, senza circolazione automobilistica, rischierebbe di diventare una zona desolata e pericolosa, dal momento che già oggi viene poco sorvegliata.

L’altra contestazione riguarda il fatto che, nonostante ci siano dei parcheggi a pagamento riservati ai soli residenti, spesso la zona è utilizzata abusivamente da automobilisti esterni, che sostano senza interventi da parte della polizia locale.

La polemica dei cittadini si sposta successivamente sull’utilità complessiva dell’intera assemblea. Contestano che nella precedente riunione, a cui ha partecipato anche il sindaco Antonio Spazzafumo, l’amministrazione avrebbe preso decisioni senza che queste ultime fossero messe preventivamente al voto dei residenti. Sono stati chiesti solo dei pareri, tra l’altro discordanti tra loro. La dimostrazione è che a quest’ultima riunione la totalità dei cittadini che sono intervenuti si è dimostrata contraria alla decisione dell’amministrazione.

In ultimo, alcuni residenti della zona del Paese Alto esterna alle due piazze hanno fatto notare quanto questa decisione renderebbe la situazione parcheggi ancora più selvaggia e ingestibile. I già risicati parcheggi dell’intero quartiere vedranno sostare in futuro anche le auto degli abitanti della zona pedonalizzata, rendendo la situazione impossibile da vivere.

La risposta dell’amministrazione ci viene data esclusivamente dal consigliere Gaetani, dal momento che Lorenzo Vesperini ha scelto a priori di non rivolgere parola alla nostra testata (Sicuramente il giornalista ha adempito al suo dovere.ndd) , nonostante fosse lì in veste di assessore comunale: “L’amministrazione ha comunicato che piazza Piacentini e piazza Dante verranno pedonalizzate, decisione già presa prima di questa assemblea. E’ stato anche allegato un verbale che riporta quanto è stato detto nella precedente riunione, dove la volontà dei cittadini è stata quelle di pedonalizzare l’area. Fermo restando che un’Amministrazione deve decidere senza essere ostaggio della volontà di alcuni cittadini. Considerate che il palazzo della Borsa in via Formentini ha 124 famiglie, nessuna Ammnistrazione riuscirà a garantire un posto auto a tutte quelle famiglie. La motivazione non può essere soltanto il fatto che quando fu acquistata casa al Paese Alto si sperava nel posto auto riservato”.

Inseriamo in conclusione quella che è stata la prima parte dell’assemblea, riguardante le modifiche alla viabilità della zona “Leoni”.

E’ stato pertanto proposto dall’amministrazione di rendere a senso unico via Graf e via Prati, la prima dalla SS16 fino all’incrocio con via Mancini, la seconda da via Petrarca, a scendere, fino all’ncrocio con la SS16. Contemporaneamente si è proposto di rendere a senso unico le traverse di entrambe le vie. Questo agevolerebbe la sosta, grazie anche all’installazione di parcheggi a spina di pesce lungo le traverse.

La seconda proposta riguarda la resa a senso unico di via Gemito e via dei Fenici (strada che costeggia l’ingresso del cimitero) agevolando il trasporto pubblico. La risposta alla carenza di parcheggi è, secondo l’Amministrazione, l’installazione di circa 80 parcheggi bianchi nella vasta area sovrastante il cimitero.