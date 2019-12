di Diana Dordova

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ecco “Città in Festa”, il calendario degli eventi natalizi di San Benedetto. Giorno per giorno ecco concerti, villaggi natalizi, opere che vi aspettano fino all’Epifania.

6 dicembre – NATALE CON GLI AUTORI. Sandra Petrignani presenta “Lessico femminile” ore 17.30. /a cura dell’Associazione culturale I luoghi della scrittura

7 dicembre – BIBLIONOTTAMBULI X-MAS EDITION. Notte bianca della Biblioteca. Biblioteca Multimediale “G. Lesca” dalle 18

7 dicembre – Stagione teatrale INTERMINATI SPAZI. DONNE DU DU DU di e con Cristiana Castelli. Cineteatro San Filippo Neri ore 21.15. Biglietto intero 10€, ridotto minori di 12 anni 7€.

Prenotazioni e acquisto biglietti 338-3894018 o 389-1463537 a cura dell’Associazione Teatrale Caleidoscopio

7 e 8 dicembre – DELIZIE E GIOIE DELLE FESTE. Mercatini /Viale Moretti dalle 9 alle 20/ a cura di Confcommercio

7 e 8 dicembre – VILLAGGIO DI NATALE PER I BIMBI. Con giochi e spettacoli dell’animazione Ciquibum. Piazza Giorgini dalle 16 alle 19 a cura di Sun Events srls

8 dicembre – RADUNO FIAT 500. Piazza Giorgini e c.da Santa Lucia dalle 8 alle 13 a cura di Auto Moto Storiche Picenum

8 dicembre – FESTA DELL’IMMACOLATA. Concerto Bandistico Città di San Benedetto del Tronto, vie del centro cittadino ore 17.30

Dall’8 dicembre al 6 gennaio – LA CITTÀ DI BABBO NATALE. Casa di Babbo Natale, Casa degli Elfi, presepe. Via Filippo Turati dalle 16 alle 20 / a cura di PDA Shopping Center

12 dicembre – PRESENTAZIONE NAZIONALE TIRRENO-ADRIATICO 2020. Teatro Comunale Concordia ore 10 / a cura di RCS Sport

13 e 14 dicembre – FIERA DI SANTA LUCIA. Centro Cittadino dalle 9 alle 22

13 dicembre – CAMMINATA PER SANTA LUCIA. Partenza Sede Acli ore 21 / a cura di Asd Aps Circolo Acli Oscar Romeo

13 dicembre – NATALE CON GLI AUTORI. Antonella Cilento presenta “Non leggerai“. Sala della Poesia – Palazzo Bice Piacentini ore 17.30 a cura dell´Ass.ne culturale I luoghi della scrittura

14 dicembre – AL QUARTIERE SANT´ANTONIO ARRIVA BABBO NATALE. Festa dei bambini – 12˄ edizione / via Monte San Michele n. 1 a cura dell´Asociazione Antoniana Eventi

14 dicembre – Stagione teatrale INTERMINATI SPAZI. VOLEVO SOLO FARE AMLETO di e con Stefano Tosoni. Cineteatro San Filippo Neri ore 21.15. Biglietto intero 10€, ridotto minori di 12 anni 7€ a cura dell´Associazione Teatrale Caleidoscopio

14 e 15 dicembre – VILLAGGIO DI NATALE PER I BIMBI. Con giochi e spettacoli dell´animazione Ciquibum. Centro cittadino dalle 16 alle 19 / a cura di Sun Events srsl

Dal 15 dicembre al 6 gennaio. PRESEPI PER LE VIE DEL VECCHIO INCASATO. Paese Alto / a cura di ArteViva e Associazione Amici del Paese Alto

15 dicembre – FESTA DELLO SPORT E DELL´AMICIZIA. Palasport B. Speca dalle ore 14.30 a cura di Assessorato allo Sport in collaborazione con le associazioni sportive cittadine

15 dicembre – DOMENICA IN FAMIGLIA. I Fratelli Caproni. L´OMINO DEL PANE E L´OMINO DELLA MELA. Teatro Comunale Concordia ore 16.30. Posto unico numerato 8€ – ridotto 4€ (fino a 14 anni), biglietteria Teatro Concordia la domenica di spettacolo dalle 15.30 in collaborazione con AMAT

15 dicembre – TRE PECORE VIZIOSE. Spettacolo teatrale. Teatro San Filippo Neri ore 21.15 a cura e La Compagnia Teatrale Gli O´Scenici posto unico 10€ – ridotto 5€ (bambini fino a 10 anni)

20 dicembre – “RIGOLETTO” DI GIUSEPPE VERDI. Riduzione e adattamento per Canto, Quartetto d´Archi, Pianoforte e Voce Narrante – Recita con Costumi originali d´epoca. Teatro Comunale “Concordia” ore 21. Biglietti CiaoTickets 10€ in vendita presso Caffè Florian, on-line e nei punti convenzionati / a cura di Istituto Musicale “A. Vivaldi”

21 dicembre – RIAPERTURA MUSEO ITTICO “A. CAPRIOTTI”. INAUGURAZIONE NUOVO PERCORSO ESPOSITIVO. Viale C. Colombo ore 10.30

21 dicembre – BABBO NATALE ARRIVA DAL MARE V˄ edizione. Piazzale Pinguino – Molo Sud ore 17 a cura di Lega Navale Italiana con Capitaneria di porto e CNS (in caso di condizioni meteo avverse, l´iniziativa si svolgerà il 22 dicembre stesso orario)

21 e 22 dicembre – DELIZIE E GIOIE DELLE FESTE. Mercatini Viale Moretti dalle 9 ale 20 / a cura di Confcommercio.

21 dicembre – AUGURI DI NATALE. Concerto Bandistico Città di San Benedetto del Tronto, vie del centro cittadino ore 17.30

Dal 21 al 23 dicembre – VILLAGGIO DI NATALE PER I BIMBI. Con giochi e spettacoli dell´animazione Ciquibum. Piazza Giorgini dalle 16 alle 19 / a cura di Sun Events srls

22 dicembre – ARRIVA LA SLITTA DI BABBO NATALE. Manifestazione a scopo benefico. Piazza Matteotti ore 17.30 / a cura di “Gli amici di Babbo Natale”

24 dicembre – ZAMPOGNARI A NATALE. Esibizione ed intrattenimento gruppo zampognari, centro storico cittadino / a cura dell´Associazione Musicale River Club

25 e 26 dicembre – CUOR DI NATALE. Stand enogastronomici, Babbo Natale, trucca bimbi, animazione e spettacoli danzanti. Piazza Montebello / a cura di A.C. la Danse con i commercianti del centro e Comitato di Quartiere Marina Centro.

26 dicembre – VILLAGGIO DI NATALE PER I BIMBI. Con giochi e spettacoli dell´animazione Ciquibum, Piazza Giorgini dalle 16 alle 19 / a cura di Sun Events srls

26 dicembre – LIVE XMAS. Concerto Acustico di Solidarietà, Basilica Cattedrale di Santa Maria della Marina ore 21 / a cura di AncoralnCoro

27 – DUE PIANOFORTI PER LA CONCORDIA. Musiche di Bach e Mozart con Andrea Sammartino e Hyejin Park. Teatro Comunale “Concordia” ore 18 / in collaborazione con l´Istituto Vivaldi

28 e 29 dicembre – NATALE AL BORGO. Scenette in vernacolo, stand gastronomici, mercatini, giochi e animazione per i più piccoli, visite guidate alla Torre dei Gualtieri, a Palazzo Piacentini e alla Chiesa di San Benedetto Martire. Paese Alto a cura di Ribalta Picena con Associazione Amici del Paese Alto

29 dicembre – PICENO INTERNATIONL VOLLEY – FINALI. Palasport B. Speca / a cura di Offida Volley

31 dicembre – CAPODANNO IN PIAZZA. GIANNI SCHIUMA 2020 / Piazza Giorgini/ A cura dell´AMAT

2 gennaio – GOSPEL EVENING WITH. SONYA WILLIAMS & THE VOICES. Teatro Comunale “Concordia” ore 20.45. BIGLIETTI posto unico numerato euro 20, ridotto 15€ /under 25 e abbonati alla stagione di prosa 2019/2020). BIGLIETTERIA DEL TEATRO CONCORDIA aperta in tutti i giorni e orari di apertura del botteghino previsto per la stagione di prosa 29 e 30 dicembre dalle 17.30 alle 19.30 il giorno di spettacolo dalle ore 17.30 ad inizio rappresentazione.

4 gennaio – EMIDIO DILETTI, UN VALENTE SAMBENEDETTESE. Incontro con la partecipazione straordinaria di Vincenzo Di Bonaventura e del prog. Giambattista Bergamaschi, conduce Sabrina Cava. Sala della Poesia – Palazzo Bice Piacentini – Paese Alto ore 18 a cura dell´Associazione MarcheLiving

Dal 4 al 6 gennaio – DELIZIE E GIOIE DELLE FESTE. Mercatini / Viale Moretti dalle 9 alle 20 a cura di Confcommercio

Dal 4 al 6 gennaio – L´ANTICO E LE PALME. Gran mercato dell´antico / Centro cittadino

Dal 4 al 6 gennaio – IL TORNEO DI CALCIO GIOVANILE CITTÀ DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO. Stadio comunale Riviera delle Palme e campo sportivo Ciarrocchi a cura di Assessorato allo Sport e SSD Porto d´Ascoli Calcio

6 gennaio – MARATONINA DE MAGI. Gara podistica nazionale. Piazza Salvo D´Acquisto ore 9.30 / a cura di Porto85 Polisportiva

6 gennaio – ARECALA LA BEFANA DA LU CAMPANÒ. Discesa delle Befane volanti e distribuzione di doni ai bambini. Torre dei Gualtieri, Piazza Sacconi, Paese Alto ore 17.30 / a cura dell´Associazione Culturale La Rocca

6 gennaio – RASSEGNA CORALE DELL´EPIFANIA 15˄ edizione. Chiesa San Pio X ore 18.15 / a cura di Corale Polifonica “G. Tebaldini”

