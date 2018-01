SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sabato 6 gennaio, alle ore 18.15, presso la Chiesa di San Pio X, va in scena la XIII Rassegna Corale dell’Epifania a conclusione delle Festività Natalizie e a chiusura della Manifestazione comunale “Città in Festa”.

La Rassegna, organizzata dalla locale Corale Polifonica Giovanni Tebaldini, diretta dai Maestri Guerrino Tamburrini e Silvia Ulpiani, è ormai un appuntamento fisso, atteso da tutta cittadinanza e che ha portato prestigiose Corali ospiti ad esibirsi presso la chiesa parrocchiale di San Pio X.

Quest’anno, oltre alla Corale organizzatrice, potremo apprezzare, quale Corale ospite, il “Coro Polifonico Durantino” di Urbania (PU), diretto dal M° Simone Spinaci. Il Coro, reduce da incantevoli concerti tenuti in Italia e in Europa, si è dedicato alla ricerca di progetti artistici trasversali e di linguaggi musicali diversi, con una particolare predilezione per la ricerca sulla vocalità contemporanea e sulla sperimentazione sonora.

Un evento, dunque, nel quale potremo ascoltare la Corale Tebaldini, una delle migliori realtà corali della nostra città, che ne mantiene alto sul piano culturale il nome e il prestigioso Coro Durantino, una delle migliori espressioni della coralità italiana.

Il Concerto è sponsorizzato dall’Amministrazione comunale, che l’ha inserito nella manifestazione “Città in Festa 2017-2018”. L’ingresso è libero e la città tutta è invitata a trascorrere una serata lieta e serena, a chiusura delle festività natalizie, all’insegna della bella musica e del bel canto.

