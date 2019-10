SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ancora sanguina la ferita per un’assurda morte avvenuta a luglio 2017 in Riviera.

Parliamo della tragedia al Luna Park di San Benedetto dove perse la vita Francesca Galazzo, 27enne sambenedettese, caduta dalla giostra “Sling Shot”.

Tre ingegneri rischiano il processo per “condotte colpose, negligenza, impudenza, e imperizia oltre le violazioni della normativa tecnica europea sulla sicurezza delle giostre”. Durante i controlli annuali, secondo la Procura di Ascoli, i tecnici non avrebbero segnalato alcune anomalie presenti nei dispositivi per il funzionamento e la sicurezza della giostra.

Archiviata la posizione della proprietaria della giostra.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.