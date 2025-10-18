MONTALTO DELLE MARCHE – A distanza di un mese dal precedente sequestro effettuato nel Comune di Montalto delle Marche, un’altra operazione a tutela e salvaguardia del patrimonio ecologico e paesaggistico regionale è stata condotta dai militari del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Ancona e del Gruppo della Guardia di Finanza di Ascoli Piceno, insieme ai tecnici dell’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente delle Marche (ARPAM).

L’intervento ha portato al sequestro preventivo di un’area di 14000mq, di cui 2000 insistenti su area demaniale fluviale, sui quali erano depositati rifiuti pericolosi e non, ingenti quantitativi di rottami ferrosi, autoveicoli in evidente stato di abbandono e cumuli di pneumatici fuori uso.

Nello specifico, i finanzieri della dipendente Sezione Operativa Navale di San Benedetto del Tronto hanno concentrato l’attenzione su una ditta individuale operante nel settore del recupero di rottami metallici con sede nel Comune di Montalto delle Marche. L’attività imprenditoriale è risultata totalmente inadempiente alle più elementari prescrizioni ambientali impartite dagli Enti competenti, creando un deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi e non, stoccati direttamente sul terreno: tra i materiali sequestrati figurano batterie al litio, neon, bombole di gas ed altri elementi ad alto rischio di inquinamento. Il totale dei rifiuti ammonta a 830 tonnellate. Nell’area, inoltre, sono state scoperte e sequestrate 2 strutture completamente abusive e 2 in parziale difformità.

Il titolare della ditta individuale è stato deferito alla Procura della Repubblica di Ascoli Piceno per le ipotesi di reato inerenti alla “gestione di rifiuti non autorizzata”, fattispecie punita dal Testo Unico Ambientale, “interventi edilizi eseguiti in assenza del permesso di costruire”, “gestione dei veicoli fuori uso e dei rifiuti costituiti dei relativi componenti e materiali”, “invasione di terreni” e “distruzione o deturpamento di bellezze naturali”.