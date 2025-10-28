Si sono tenuti nella giornata di ieri gli interrogatori di garanzia dei due minorenni, di 14 e 17 anni, arrestati venerdì – insieme ad un terzo giovane coinvolto, di 18 anni – nell’ambito dell’inchiesta sulle violenze sessuali, sui ricatti e sulla diffusione di video degli abusi ai danni di una ragazzina di 12 anni a Sulmona. I tre sono accusati dei reati di violenza sessuale di gruppo aggravata, violenza sessuale aggravata, atti sessuali con minori di 14 anni, produzione e detenzione di materiale pedopornografico e atti persecutori. L’avvocata Raffaella D’Amario, che rappresenta il 17enne, ha riferito di aver trovato il suo assistito “molto provato da questa esperienza carceraria, anche se di pochi giorni. Non è un ragazzo deviato: fino a venerdì non aveva avuto a che fare con la giustizia, era perfettamente integrato, frequentava la scuola con buon rendimento”. “Si è trovato catapultato in una realtà che non gli appartiene – ha aggiunto D’Amario -. L’ho trovato davvero segnato da questa esperienza, anche se breve.” In videocollegamento dall’istituto minorile di Roma dove è detenuto, il 17enne “ha cercato di chiarire la propria posizione rispetto ai capi d’imputazione. Tuttavia l’intera vicenda rimane ancora nebulosa”, ha concluso la legale. L’avvocato Margiotta, che assiste il 14enne, al momento ha preferito non rilasciare dichiarazioni.