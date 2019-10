La Sambenedettese femminile nella prima gara di Coppa Marche contro il Vis Civitanova vince in trasferta per 5 reti a 2.

SAN BENEDETTO Del Tronto – Ottima la prima uscita stagionale per la Sambenedettese femminile che nella prima gara di coppa Marche contro il Vis Civitanova in trasferta vince per 5 reti a 2.

Primo tempo che inizia bene con le rossoblù subito in pressione e pallino del gioco in mano vantaggio al 15 esimo con Chiara Poli che con un diagonale teso alto infila da fuori area, poi però le civitanovesi accorciano le distanze per poi andare in vantaggio al termine del primo tempo. Le sambenedettesi non demordono e riprendono in mano la situazione pareggiando con una punizione di Marano e poi andando in vantaggio con Castiglione a tu per tu col portiere . Inizia la girandola dei cambi entra Ponzini che con un rasoterra a centro area incontra le deviazione fortuita di un difensore palla in rete per il 4 a 2 poi ci pensa Sacchini nel finale a regalare il quinto gol con un bel tiro a giro dal limite.

Le ragazze di mister Pompei possono essere soddisfatte pronte con la testa alla prossima gara contro la Vis Pesaro che si giocherà al Pirani di Grottammare sabato 19 ottobre alle ore 18.

Formazioni

SAMBENEDETTESE: Straccia S.- Fioroni M.- Acciarri C.- Marano M.- Bianchini C.- Racciatti F.- Malatesta S.- Langiotti G.- Castiglione G.- Poli C.- Angelini B.- Mazzocchi F.- Ponzini R.- Sacchini D.- Lelli M.A.

Civitanovese: Monzi, Splendiani, Marsili. Brutti, Bracalente, Monzi, Natalini, Rastelli, Barucci, Ranzuglia, Parmeggiani, Dellisanti, Boccanera, Ottaviani, Serenelli, Ortenzi, Catini, Serafini, Ciccalè.

