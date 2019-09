SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In Riviera riqualificazione importante e attesa da tempo.

E’ in programma per mercoledì 2 ottobre alle ore 10,30 la cerimonia inaugurale del restaurato parco Rambelli da parte dell’associazione Antropos.

L’amministrazione comunale di San Benedetto, con delibera del giugno 2018, in sintonia con le finalità del lascito testamentario, ha concesso in uso temporaneo il parco della villa all’associazione di volontariato per la salute mentale “Antropos” nell’ambito delle azioni di promozione della sinergia tra associazionismo ed istituzioni del territorio per la soluzione delle problematiche inerenti il disagio psichico.

Nei mesi scorsi i componenti di Antropos, insieme agli operatori della cooperativa sociale “Primavera” e soprattutto con i volontari del Comitato di quartiere Sant’Antonio, si sono dati da fare per la pulizia del parco, luogo di pregio botanico, che versava da anni in stato di abbandono.

E’ così riemersa la bellezza dei tanti vialetti d’accesso e delle aiuole attigue, con la meravigliosa scoperta dei lastricati originali: tante piastrelle di diversa fattura disposte a mosaico che impreziosiscono l’ambiente e rendono suggestiva la passeggiata all’interno del parco-giardino, tra agrumi, palme e preziose piante d’alto fusto.

In collaborazione con il Dsm e il Servizio di Sollievo dell’Ambito Sociale 21, si organizzeranno attività ed eventi per valorizzare e far conoscere alla cittadinanza il parco nella sua rinnovata veste.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.