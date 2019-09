SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Enrica Cipolloni, atleta sambenedettese pluri campionessa italiana, è la nuova testimonial della campagna dell’azienda Pittarello, marchio leader nazionale nella vendita di calzature ed accessori.

“Shoes power, la forza della nuova collezione” : determinazione, personalità, indipendenza sono le caratteristiche femminili che hanno ispirato la nuova Collezione Autunno Inverno 2019-2020 Pittarello che aveva bisogno di un’interprete speciale, una modella d’eccezione in grado di impersonificare una donna potente, determinata e di grande personalità.

Per questi motivi l’AD010, agenzia pubblicitaria che ha curato la campagna pubblicitaria, ha contattato Stefano Cavezzi, manager dell’atleta sambenedettese, al fine di ingaggiare l’eptathleta che incarnava perfettamente l’immagine della donna Pittarello .

Le immagini che ritraggono l’avvenente atleta cresciuta nelle fila della Collection Atletica Sambenedettese sono presenti su tutto il territorio nazionale sui manifesti di grande formato e sui settanta punti vendita dell’azienda veneta oltreche sul web.

Lo shooting fotografico è avvenuto il luglio scorso a Padova negli studi del fotografo Alberto Buzzanca per il celebre marchio che ha già utilizzato in passato celebrities molto popolari, tra le quali Simona Ventura.

Enrica Cipolloni non è alla sua prima esperienza nelle vesti di testimonial in quanto è stata protagonista di altri servizi fotografici oltre a ricoprire il ruolo di special guest dell’azienda Lotto in occasione dell’edizione 2012 di Sfilata d’Amore e Moda, trasmissione televisiva cult nel settore della moda ed andata in onda per 12 anni consecutivi sulle reti Mediaset e prodotta dalla Collection Eventi & Produzioni tv, azienda di Stefano Cavezzi.

Il prestigio della campagna pubblicitaria di cui è stata protagonista sta destando un grande interesse sull’atleta sambenedettese nel mondo del modeling. A tal riguardo Enrica afferma “ E’ stata un’esperienza eccitante, sicuramente da ripetere! Tuttavia la mia priorità resta sempre la carriera da eptathleta e pertanto i lavori come modella rappresentano per me un diversivo che non deve inficiare i miei impegni di atleta professionista”.

