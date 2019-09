SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Da giovedì 26 settembre prenderà in via al teatro Concordia il prestigioso Concorso pianistico internazionale “La Palma d’Oro” organizzato dall’associazione “Sulle Note” per la direzione artistica del m° Lorenzo Di Bella. La quarta edizione è stata presentata dal patron, l’imprenditore Simone Cannelli, e dal direttore artistico, m° Di Bella in questi giorni.

“Si registra un forte balzo in avanti- ha spiegato l’imprenditore Cannelli- i candidati sono passati da 53 dello scorso anno a 73 da ogni parte del mondo, numero davvero considerevole. Scopo del concorso è promuovere la cultura musicale, in particolare incoraggiare i giovani allo studio del pianoforte e di riflesso far conoscere anche la città di San Benedetto e il suo territorio, specie in questo periodo di bassa stagione. Attesi in città circa 200 ospiti, ogni concorrente solitamente è accompagnato dal proprio maestro e da almeno un genitore”.

Grazie alla collaborazione con le associazioni musicali del territorio il vincitore de La Palma d’oro , oltre al premio del valore di 3 mila euro offerto dalla famiglia Cannelli , terrà tre concerti. Uno al Serpente Aureo di Offida, il secondo presso l’Accademia pianistica delle Marche di Recanati ed il terzo al FestivaLiszt di Grottammare. Da parte sua il direttore artistico, il noto pianista Lorenzo Di Bella, ha tenuto a precisare che il Concorso vanta il montepremi più ricco delle Marche, in tutto 6 mila euro distribuiti nelle varie categorie. Il Premio inoltre ha avviato importanti collaborazioni, nell’ottica di un’ ulteriore crescita, non ultima con il prestigioso FestivaLiszt di Grottammare promosso dalla sezione locale della Fondazione GMI, presieduta da Rita Virgili. Il suo sogno “vedere il vincitore assoluto esibirsi con un’orchestra nell’accogliente teatro Concordia, dall’acustica perfetta”.

L’assessore alla cultura Annalisa Ruggieri ha speso parole lusinghiere e di incoraggiamento per la manifestazione, importante appuntamento culturale per la città che “permette di raggiungere due scopi. Il primo di valore culturale, per la riconoscibilità che dà a San Benedetto. E’ un evento cresciuto negli anni, divenuto prestigioso grazie alla presenza di numerosi artisti di diversi Paesi. Il secondo turistico, va a concludere la stagione richiamando ospiti da tutta Italia e dall’estero. Importante quindi per la destagionalizzazione delle attività turistiche di cui la Palma d’Oro è un evento catalizzatore. I concorrenti si spostano con le famiglie, in questo periodo di bassa stagione, ed hanno modo di apprezzare le bellezze della città”.

Le audizioni, aperte al pubblico, si terranno al teatro Concordia, dove tutti i concorrenti avranno l’opportunità di esibirsi su un magnifico pianoforte Steinway & Song della collezione di Roberto Valli. A valutare i pianisti una giuria super qualificata, presieduta dalla russa Sofya Gulyak e composta da Olaf John Laneri, Daria Parkomenko , Evgenij Starodubtsev oltre al direttore artistico, m° Di Bella.

Il vincitore del premio internazionale otterrà una borsa di studio di 3 mila euro, offerta dalla famiglia Cannelli, oltre a tre recital. Le prove, in tutto tre, inizieranno il 26 settembre con le eliminatorie dei 29 partecipanti del premio internazionale. Il giorno successivo avranno luogo le semifinali, quindi sabato 28 settembre, a partire dalle ore 21, si terrà la finale dei quattro migliori pianisti, uno spettacolo godibilissimo, riservato agli appassionati di musica classica. Sabato e domenica mattina avranno luogo le audizioni delle varie categorie nazionali. La proclamazione dei vincitori avverrà nell’ambito dello spettacolo in programma, sempre al Concordia domenica 29 settembre a partire dalle ore 19.

La manifestazione, ad ingresso gratuito, sarà condotta da Alessandro Anchini. A corollario della quarta edizione del Premio La Palma d’oro, si terrà venerdì 27 settembre ore 21,15 al teatro Serpente Aureo di Offida, il concerto del vincitore della passata edizione, l’ucraino Starodubtsev.

