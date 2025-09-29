SAN BENEDETTO – Terminata dunque la non edizione del Concorso Pianistico Internazionale La Palma d’Oro. Durante la serata conclusiva si sono esibiti i 4 giovani pianisti premiati.

Il primo premio è andato al russo Artem Kuznetsov, che ha interpretato brani di Rachmaninov e Liszt, e consisteva in una borsa di studio di 5000€. Il secondo premio, assegnato ex aequo, è finito tra le mani della cinese Ruishi Zheng e all’italiana Sofia Donato, che hanno suonato brani di Mendelsshon, Bach e Busoni. Terzo premio per l’Ucraino Mykyta Burtzanitsa, che ha interpretato una sonata di Scarlatti ed uno studio di Liszt. Durante la serata è stato consegnato il premio speciale alla memoria del Professore Salvatore Pettini andato sempre all’italiana Sofia Donato.

La giuria internazionale era composta da musicisti di altissimo livello: Yuri Bogdanov (Presidente), Shiran Wang, Michele Rossetti, Nicola Bringuier oltre al direttore artistico Lorenzo Di Bella.

Al termine della serata è salito sul palco il patron della manifestazione, Simone Cannelli, che ha ringraziato ha chiuso la serata ringraziando partecipanti, giurati, il pubblico ed i partner tecnici.

A presentare la serata è stata Manuela Cermignani, che ha introdotto i vari protagonisti ed i momenti diversi della serata.