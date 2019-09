SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Sorpresa” in Riviera il 21 settembre.

Una biscia è stata avvistata da un cittadino in via Calatafimi. Un serpente di una discreta lunghezza vicino all’area Ex Sgattoni a San Benedetto.

Qualche residente, ricordando la polemica sui rifiuti e la cura/non cura del decoro urbano, commenta: “Non ci facciamo mancare nulla…”.

Verranno probabilmente contattati enti preposti per la rimozione della biscia.

