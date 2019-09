Domani 14 settembre dalle ore 15 presso la sede del Caap in Via Valle Piana una grande esposizione e vendita dei prodotti e delle eccellenze picene nel campo agroalimentare. Si replica ogni secondo sabato del mese

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Domani, sabato 14 settembre ecco il primo appuntamento con “Il Sabato Contadino”, evento che si terrà al Centro Agroalimentare di San Benedetto e che si ripeterà ogni secondo sabato del mese.

Dalle 15, in via Valle Piana, sede del Caap, ecco la vendita diretta dei prodotti e delle eccellenze agroalimentari del Piceno. Parallelamente, dalle 17, verrà organizzato anche un evento per bambini: si tratta di un laboratorio per bambini dai 4 anni in poi sulla lavorazione della creta (su prenotazione al numero 338-5820212).

L’evento si terrà enl padiglione ortofrutta dove sedici produttori presenti metteranno in vendita prodotti quali il vino, olio,pasta, pane frutta e verdure di stagione, legumi, confetture, salumi formaggi ed altro ancora, a disposizione dei consumatori finali ed a tutti coloro che sono alla ricerca della qualità alimentare a prezzi competitivi.

Invitiamo pertanto i consumatori a cogliere il significato e l’importanza di questa iniziativa e di approfittare della possibilità di acquisti dell’eccellenza agro alimentare del nostro territorio direttamente dai nostri produttori locali.

