MONTEPRANDONE – Tante conferme, un paio di addii, altrettanti ritorni e l’entusiasmo di sempre. L’Handball Club Monteprandone ha ripreso ad allenarsi dopo la pausa estiva e in vista della nuova stagione sportiva di serie B maschile (gironi e calendari entro fine mese, campionato al via tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre).

Lasciati alle spalle il quinto posto dell’anno scorso e le immancabili soddisfazioni regalate alla società dei fratelli Romandini dal settore giovanile (Partille Cup e Interamnia su tutte), si riparte con l’ormai collaudata equazione: gioventù uguale motivazioni. Quelle di una squadra confermata quasi per intero, fatte salve le partenze dei portieri Cristiano Giambartolomei e Alessandro Di Girolamo, che hanno deciso di smettere. E quelle di Andrea Mucci, portiere classe 1994, e dell’ala destra Morgan Nepa, 25 anni anche lui: entrambi reduci da un periodo di inattività, entrambi di nuovo in maglia blu, determinati a rifarsi del tempo perduto.

“Ripartiamo con la voglia di sempre. Fiduciosi quantomeno di migliorare il piazzamento della passata stagione” attacca il vicepresidente Pierpaolo Romandini. “Siamo felicissimi per i ritorni di Mucci e Nepa. Al primo dovremo sicuramente affiancare un altro portiere. Più in generale confidiamo di vivere un’altra stagione di crescita” è l’auspicio di coach Andrea Vultaggio. Il presidente Roberto Romandini aggiunge: “Al solito il nostro obiettivo principale è il settore giovanile. Faremo tre squadre: Under 17, U15 e U13. Non solo: grazie alla collaborazione della Polisportiva Vittoria stiamo provando a tirar su anche una squadra femminile”.

A tal proposito, sabato 7 settembre dalle 15 alle 19 iscrizioni aperte durante l’Open Day di piazza dell’Unità a Centobuchi, stavolta organizzato insieme alla neonata Polisportiva Vittoria e impreziosito dalla presenza di un immenso pallavolista del passato, il cubano Joël Despaigne, adesso all’Arabona Volley di Manoppello.

Poche novità per la prima squadra dell’HC Monteprandone, idem per la società. Organigramma rivisto in virtù del fatto che Alessandro Veccia e Paride Bisirri sono andati a dar man forte alla Polisportiva Vittoria: al loro posto Sonia Romandini e Raffaele Salladini, in precedenza collaboratori.

Questi i ragazzi al lavoro con coach Vultaggio per preparare la nuova stagione di serie B maschile: Andrea Mucci (portiere 1994), Stefano Coccia (terzino classe 1992), Paolo Federico Funari (terzino 2001), Marco Di Girolamo (terzino 2005), Davide Parente (terzino 2001), Riccardo Simonetti (terzino 2005), Mariglen Cani (pivot 1994), Cristian Carlini (pivot 2002), Moreno Salladini (pivot 2003), Fabio Funari (pivot 1999), Giorgio Mattioli (centrale 2001), Wasim Khouaja (centrale 2006), Leonardo Pantaleo (ala 1998), Davide Campanelli (ala 2002), Marco Lattanzi (ala 2001), Morgan Nepa (ala 1994).

