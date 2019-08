Il Direttore Generale rossoblu ha in mente alcune soluzioni per permettere alle auto di avvicinarsi il più possibile al ‘Riviera delle Palme’

SAN BENEDETTO – Nell’interviste video il direttore generale della Samb, Walter Cinciripini, indica alcune soluzioni per farsì che l’arrivo allo stadio non passi per lunghi tratti di strada da fare a piedi, specialmente quando piove e, come si sa, non si possono introdurre ombrelli all’interno della nostra bellissima struttura: “Al ‘Del Duca’ è possibile arrivare con l’auto davanti all’ingresso della tribuna…”.

È da alcuni giorni in contatto con le autorità competenti: “Fra i tanti mestieri che ho fatto c’è anche quello di pompiere e so che il rispetto delle leggi è essenziale ma credo che nel nostro caso sia possibile modificare in meglio l’attuale regolamentazione”.

Ascoltate attentamente le parole del DG che appare seriamente intenzionato a smussare e risolvere alcuni problemi che hanno, negli anni passati, generato malumore e, aggiungo io, inciso sul numero di spettatori

