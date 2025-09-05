SAN BENEDETTO – Segue nota stampa dell’U.S. Sambenedettese.

La società comunica che, in occasione della gara Samb – Forlì, valevole per la 3^ Giornata del Campionato Serie C Sky Wi-Fi s.s. 2025/26 in programma domenica 7 settembre alle ore 20:30 allo stadio Riviera delle Palme, saranno messi a disposizione, per i tifosi rossoblù che si recheranno al match, 400 posti auto in via Volta. Grazie alla proficua sinergia tra il Presidente rossoblù Vittorio Massi e l’amministrazione del Comune di San Benedetto del Tronto nella persona dell’assessore Lorenzo Vesperini, che si sono attivati immediatamente per risolvere la problematica della carenza dei parcheggi, è stato ad oggi possibile reperire un totale complessivo di 400 stalli gratuiti in modo tale da venire incontro alle esigenze dei tifosi.

L’Amministrazione comunale è già al lavoro per individuare ulteriori opportunità per permettere ai tifosi di parcheggiare durante gli eventi sportivi; opportunità che saranno comunicate nei prossimi giorni.

L’apertura dei cancelli per la gara in oggetto è fissata per le ore 18.30 e, pertanto, si invitano tutti i tifosi a recarsi allo stadio con largo anticipo rispetto all’inizio del match per evitare code agli ingressi.