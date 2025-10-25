SAN BENEDETTO – Oltre 2mila persone questa mattina, sabato 25 ottobre, hanno riempito la curva Nord del Riviera delle Palme per incitare i ragazzi in vista del derby di domani. che purtroppo come ben sappiamo non vedrà la presenza dei sostenitori della Samb a causa del divieto di trasferta.
Atmosfera da brividi durante la rifinitura a porte aperte, dove il tifo rossoblu non ha fatto mancare il suo apporto come sempre calorosissimo.
