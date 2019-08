SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tutto pronto in Riviera.

Piazza Giorgini, il 22 agosto, ha accolto, nonostante la pioggia, la Sambenedettese Calcio 2019-20 che tra pochi giorni esordirà nel girone B di Lega Pro contro il Fano. Presenti i fedelissimi rossoblu, quelli della Curva Nord. Il pubblico c’è e in molti aspettano sotto i tendoni che migliori il tempo.

La presentazione della Samb in piazza Giorgini. Gli ultras sono caldi nonostante la pioggia. Il pubblico c'è e in molti aspettano sotto i tendoni che migliori il tempo

Cori, applausi e ovazioni per mister Paolo Montero, Capitan Francesco Rapisarda e i giocatori rossoblu tra conferme e nuovi arrivi. Poco prima delle 20.30 è arrivato il bus della Samb in piazza Giorgini. Tutto, quasi, pronto per la presentazione nonostante la pioggia. Ci sono anche il presidente Franco Fedeli, il Direttore Sportivo Pietro Fusco e il Direttore Generale Walter Cinciripini.

Per via della pioggia la presentazione della Samb avviene in versione ridotta. Qualche domanda ai calciatori viene fatta direttamente sul bus

Per via della pioggia la presentazione della Samb avviene in versione ridotta. Qualche domanda ai calciatori, al mister e al Patron, viene fatta direttamente sul bus.

Franco Fedeli: “Speriamo che la squadra faccia bene quest’anno. E’ un buon gruppo”.

Paolo Montero: “Mi dispiace per la pioggia, la gente voleva vedere la squadra. Daremo tutto”.

Ora parola al campo, forza Samb.

