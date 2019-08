TORTORETO – Appuntamento culturale al via nel Teramano.

Domenica 11 agosto, con la consegna del Drappo della vittoria, realizzato quest’anno dall’artista polacca Ewa Maria Hamczyk (vive e lavora a San Benedetto del Tronto) e la solenne benedizione impartita in rigorosa lingua latina da Padre Gregorio, con l’avvallo del Notaio, impersonato quest’anno da Federico Di Crescenzio, è stata inaugurata la XIX edizione del Palio del Barone a Tortoreto che dal 2001 viene organizzato dall’Associazione Culturale “Due Torri” di Tortoreto, diretta da Ennio Guercioni.

In rappresentanza del Sindaco della Città rivierasca, Domenico Piccioni, è intervenuto l’Assessore alla Cultura e Manifestazione, Giorgio Ripani: “Il nostro cartellone estivo cresce sempre di più, il Palio del Barone può essere considerato il nostro punto di forza, il valore aggiunto in cui il mio assessorato crede molto per la valorizzazione del territorio”.

Tra un folto pubblico di grandi e piccini, con una rilevante presenza di turisti che ogni anno affollano la costa abruzzese, Il corteo storico medievale ha sfilato sul lungomare centrale con trampolieri, tamburini di Tortoreto e la magnificenza della nobiltà del tempo, poi il Barone e la Baronessa rappresentati da Berardo Ricchioni e Gabriella Pedicone; dalla Gran Dama – custode delle Chiavi della Città, Ilaria Zenobi; insieme a tutta la corte, i cavalieri, le ancelle, uomini in arme, tamburi e sbandieratori. La serata è stata allietata dalle evoluzioni degli sbandieratori della città di Ascoli e dallo spettacolo di trampolieri, giocolieri e fachiri. La serata è stata condotta magistralmente da Paolo Sinibaldi.

Il Drappo della vittoria, verrà assegnato venerdì sera 16 agosto al vincitore della sfida tra le due contrade rivali: Terranova (10 titoli all’attivo) e Terravecchia (8 titoli).

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.