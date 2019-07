GROTTAMMARE – Appuntamento sociale sulla costa.

“Stop al Bullismo, cause e rischi di questo fenomeno sociale” è il tema dell’incontro che si svolgerà giovedì 25 luglio, ore 21, a Grottammare in piazza Capponi (nei pressi del Circolo Tennis Beretti, area ex Ferriera in via Promessi Sposi)-

L’incontro curato dalla dottoressa Antonietta Alba, vedrà come relatrice Roberta Cesaroni, Psicologa e Coach adolescenziale, che incontrerà genitori, familiari, educatori per offrire indicazioni su come prevenire i casi di bullismo e in che modo gestire il complicato rapporto tra il prevaricatore e la sua vittima.

Il bullismo e cyberbullismo è una forma di comportamento sociale di natura sia fisica che psicologica.

Gli effetti del bullismo possono essere gravi e permanenti, l’incontro vuole aiutare i genitori:

▪ Comprendere il significato di bullismo;

▪ Come e quando intervenire;

▪ Da chi farsi aiutare;

▪ Aiutare i ragazzi a crescere con una sana autostima e resilienza;

Mamme e papà devono imparare a comprendere il proprio figlio più di quanto egli sappia fare da solo, per riconoscere i segnali di un eventuale disagio, per evitare che rimanga vittima del fenomeno, ma anche per impedire che a trasformarsi in “bullo” possa essere un giorno proprio il loro bambino.

L’incontro è gratuito e sarà garantito il servizio di interpretariato Lis.

Monica Pomili, assessore all’inclusione sociale e comunicazione del Comune di Grottammare, dichiara: ““La realtà del bullismo è in cresciuta e colpisce spesso le persone viste come più deboli o ‘diverse’. Un fenomeno complesso che va meglio compreso e approfondito, per arginarlo è necessaria la sinergia educativa di tutti. L’incontro va a completare il ciclo di appuntamenti inclusi nel progetto triennale Goals, con l’obiettivo di combattere la povertà educativa minorile. Inoltre l’iniziativa sarà accessibile a tutti grazie alla presenza dell’ interprete che garantirà per tutta la serata, il servizio di interpretariato Lis per non udenti, un primo grande obiettivo di inclusione per combattere questo fenomeno”.

