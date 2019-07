È in corso il rifacimento della segnaletica orizzontale e l’installazione di blocchi atti a lasciare sgombri i parcheggi a ridosso dell’incrocio così da migliorare la visibilità e diminuire il rischio incidenti

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Dopo l’incontro del Comitato con il Sindaco Piunti ed i suoi assessori iniziano finalmente i lavori di messa in sicurezza dell’incrocio Via Potenza/Via Esino (chiusa al momento). È in corso il rifacimento della segnaletica orizzontale e l’installazione di blocchi atti a lasciare sgombri i parcheggi a ridosso dell’incrocio così da migliorare la visibilità e diminuire il rischio incidenti”.

Così in una nota, con tanto di foto, il Comitato di Quartiere Porto d’Ascoli Centro. L’incrocio per i residenti era diventato pericoloso e luogo di vari incidenti.

