SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tutto pronto per “San Benedetto Film Fest”: fervono i preparativi per la realizzazione dell’evento che, quest’anno, lo ricordiamo, ha avuto un record eccezionale di opere filmiche in concorso.

Dopo l’innovazione che ha investito il direttivo alla guida della prestigiosa kermesse e che ha portato a caratterizzarla con un nuovo approccio e con prerogative altamente qualitative, si avvicina l’appuntamento con i finalisti dell’edizione 2019, patrocinata dal Comune di San Benedetto del Tronto.

L’autorevole riconoscimento si terrà da lunedì 15 al 20 luglio nella storica location della Palazzina Azzurra, che si vestirà del mood caratterizzante il Festival con una cura speciale e ricercata degli allestimenti, coordinata dal prezioso contributo dell’architetto Fabio Varese.

“Porteremo il cinema internazionale a San Benedetto del Tronto – sono le parole del direttore artistico Marco Trionfante- la città merita un Festival di altissimo livello che possa rappresentarla nel mondo. E’ stato svolto un grande lavoro di selezione su 130 prodotti audiovisivi, grazie ad una giuria altamente qualificata. In queste ore in molti paesi del mondo stanno condividendo il San Benedetto Film Fest. Con le produzione estere riusciamo a veicolare ovunque il nome della nostra città”.

Sulla stella linea, le dichiarazioni del presidente Cosimo Guadalupi che non nasconde grande soddisfazione per il trend in ascesa che la rassegna cinematografica sta mostrando, sottolineando quanta sinergia di intenti e grande impegno siano stati profusi in questa nuova edizione. “Stiamo pensando anche ad una sessione invernale del premio” è l’anticipazione.

Un team esperto, alle spalle del festival, ha fornito un significativo valore aggiunto alla kermesse, supportato dalla consulenza legale dell’avvocato Luigi De Scrilli, dall’Account Manager Giovanni Leanza, dal Public Relations Manager Benedetto Marinangeli insieme alla “TM Comunication” con Cristian Mecozzi che ha curato la parte grafica, il web master Antonio Fares e la collaborazione di Luciano Vesperini, Luca Capriotti e Filiberto Balena.

La Giuria tecnica selezionata e composta da una variegata e competente rappresentanza del panorama artistico, cinematografico e culturale del territorio nazionale ha valutato ben 130 prodotti audiovisivi, suddivisi tra cortometraggi e lungometraggi provenienti da ogni parte del mondo e rappresentanti di una miriade di micro e macrocosmi culturali e identitari, al fine di individuare percorsi e linguaggi comunicativi diversificati e inclusivi.

“Un lavoro –spiegano i coordinatori artistici Olga Merli e Alfredo Amabili- che ha prodotto momenti di profonda riflessione sul cinema come veicolo di diffusione dell’arte e di integrazione di codici antropici, sociologici ed artistici a livello internazionale. Nei prodotti presentati sono stati trattati diversi temi a partire dall’ accoglienza per passare all’ inclusività fino ad arrivare alla cultura del mondo. Si tratta di lavori estremamente interessanti che vantano anche la partecipazione di attori del calibro di Catherine Deneuve, Christopher Lambert, Maria Grazia Cucinotta. Il San Benedetto Film Fest, si riconferma, quindi una grande opportunità per la città e per il territorio in generale che potrà vantare un appuntamento imperdibile dal punto di vista artistico, sociale e culturale, che porterà la regione ad essere, di nuovo e con successo, sotto i riflettori nazionali ed internazionali”.

“Una iniziativa meravigliosa –è l’assessore Antonella Baiocchi che parla- che porta grazie a questo gruppo il nome di San Benedetto oltralpe. Inoltre alla conoscenza del pubblico sono presentati temi importanti che vanno oltre lo standard classico dei film. Con questo festival date voce alle persone che hanno cose da dire ed in una società che dà spazio solo ai numeri voi mettete in mostra le alternative. Una mentalità che dovrebbe essere una costante ed invece rappresenta un’eccezione”.

“Un festival –chiude la serie degli interventi la consigliera comunale Brunilde Crescenzi- che rappresenta un evento di grande qualità, una ricerca del particolare su temi di grande importanza. In questo modo si fa conoscere San Benedetto non solo per le sue bellezze naturali ma anche a livello culturale perché sviluppa la coscienza critica dei cittadini. Mi auguro che siano serate di grande successo”.

Dopo attenta e approfondita valutazione e analisi dei prodotti audiovisivi pervenuti, la Giuria ha decretato i nomi dei finalisti di respiro internazionale, le cui opere verranno proiettate nelle serate adibite all’evento, con doppia proiezione serale, con un cortometraggio seguito da un lungometraggio fino alla serata finale del 20 luglio con le autorevoli premiazioni dei cast tecnici ed artistici e la presenza delle autorità e dei giurati.

Da segnalare, inoltre, in questa edizione presentata da Carla Civardi, l’attivazione di nuovi premi, con il caratteristico e innovativo Premio “Sybila” – Miti e Leggende da tutto il mondo, dei premi alla “Miglior Regia”, “Miglior Sceneggiatura”, “Miglior DoP” e il Premio “Cine – Inchiesta” oltre a tutti gli altri già calendarizzati.

Questa la programmazione delle serate dal 15 al 20 luglio:

Lunedì 15 luglio 2019

“Per sempre”

Regia di Alessio di Cosimo

“The Forest”

Regia di Viktor Gasic

Martedì 16 luglio 2019

“La fuga”

Regia di Nicola Zapparoli

“Il sole sulla pelle”

Regia di Massimo Bondielli

Mercoledì 17 luglio 2019

“Florindo e Carlotta”

Regia di Rossella Bergo

“Fuori Centro”

Regia di Sandro Fabiani

Giovedì 18 luglio 2019

“Beauty”

Regia di Nicola Abbatangelo

“The strategy of the Pekingese”

Regia di Elio Quiroga

Venerdì 19 luglio 2019

“Rise of a Star”

Regia di James Bort

“La voce del Lupo”

Regia di Alberto Gelpi

Sabato 20 luglio 2019

Premiazioni

La giuria del San Benedetto Film Fest

Alfredo Amabili (Attore e regista)

Massimiliano Bartolini (Videomaker)

Marco Trionfante (Regista e attore)

Andrea Giancarli (Regista)

Andrea Borgomaneri (Regista)

Giuseppe Di Caro (Fotografo)

Olga Merli (Sceneggiatrice Cine-Televisiva)

Giovanni Leanza (Direttore di Produzione)

Fabio Varese (Cinefilo)

Micaela Marchetti (Produzioni TV)

Alessandra De Flaviis (Cinefila)

