SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Altra giornata difficile in autostrada.

Segnalati due incidenti, nella tarda mattinata dell’11 luglio, sull’A14, entrambi in direzione nord.

Uno tra Grottammare e Pedaso e l’altro fra Roseto e Val Vibrata.

Sul posto 118, Polizia Autostradale e uomini di Società Autostrade. Anche i Vigili del Fuoco. Per il primo incidente sarebbe segnalato un’automobilista incastrato, sul posto sta giungendo l’eliambulanza. Per quanto riguarda l’episodio in Abruzzo, la circolazione è stata ripristinata in tempi abbastanza brevi.

AGGIORNAMENTI ORE 13.45 Fra Grottammare e Pedaso il traffico è bloccato a causa di un tamponamento tra un camion ed un’auto avvenuto all’altezza del chilometro 298 all’interno galleria Acquarossa. Al momento si segnalano quattro chilometri di coda a partire da San Benedetto del Tronto. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso, la Polizia Stradale ed il personale di Autostrade per l’Italia.

AGGIORNAMENTI ORE 13.55 Si consiglia di uscire a San Benedetto del Tronto, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare a Pedaso, per chi transita in direzione nord.

AGGIORNAMENTI ORE 14.25 Incidente “risolto”. Sul posto è presente il personale di Autostrade per l’Italia, per velocizzare il deflusso della coda. Ferita una ragazza di trent’anni originaria del Sud Italia.

