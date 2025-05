GROTTAMMARE – A causa di interventi di verifica e manutenzione degli impianti all’interno delle gallerie, la società Autostrade comunica la chiusura notturna del tratto autostradale A14 Bologna-Taranto tra Pedaso e Grottammare. La chiusura interesserà entrambe le direzioni nelle notti di lunedì 12 e martedì 13 maggio, precisamente dalle ore 22:00 alle ore 6:00 del mattino seguente.

Per chi viaggia in direzione Pescara/Bari, l’itinerario alternativo suggerito prevede l’uscita obbligatoria a Pedaso, la prosecuzione sulla Strada Statale 16 in direzione Pescara/Ancona verso Pescara, e il successivo rientro in A14 presso la stazione di Grottammare.

Per i veicoli diretti ad Ancona/Bologna, dopo l’uscita forzata a Grottammare, si consiglia di seguire la Strada Statale 16 in direzione Pescara/Ancona (verso Ancona) per poi reimmettersi in A14 a Pedaso.

In conseguenza di queste chiusure, le aree di servizio “Piceno ovest” (lato Pescara/Bari) e “Piceno est” (lato Ancona/Bologna) non saranno operative. Inoltre, nello stesso tratto e durante le medesime notti, sarà in vigore il divieto di sosta a partire dalle ore 20:00 fino alle ore 6:00.

Infine, si segnala un’ulteriore chiusura nella direzione Ancona/Bologna, riguardante il tratto compreso tra Grottammare e Pedaso, nelle notti di mercoledì 14 e giovedì 15 maggio, sempre nella fascia oraria 22:00-6:00.