Molto stimato dal neo tecnico bianconero, Beoni due anni fa venne chiamato a guidare il Napoli Primavera. Alla Samb durò 8 partite e venne esonerato da Fedeli quando era primo in classifica nell’autunno del 2015

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’ex allenatore della Samb Loris Beoni è entrato a far parte dello staff tecnico di Maurizio Sarri alla Juventus come si può vedere dalle foto scattate oggi a Torino al raduno dei bianconeri. Il mister aretino, 60 anni, è stato il primo allenatore dell’era Fedeli alla Samb col presidente romano che se lo portò dietro da Rieti dall’inizio della stagione 2015-2016.

Molto stimato da Sarri che infatti lo volle alla guida del Napoli Primavera nel 2017, Beoni durò 8 partite sulla panchina della Samb raccogliendo 5 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte nell’autunno del 2015. Tra le sconfitte il popolo rossoblu ricorda particolarmente quella casalinga contro i “cuginetti” del Monticelli per 5 a 4, con un “umiliante” primo tempo finito addirittura 4 a 1 per la squadra del quartiere ascolano (CLICCA QUI).

Dopo quella gara Beoni rimase in sella alla Samb per altre due partite. Dopo la vittoria a Fano fu infatti la sconfitta contro il Matelica al “Riviera” a costare il posto a Beoni, esonerato da Fedeli da primo in classifica.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.