Falegname provetto, artista dell’intarsio su legno, atleta e portiere della Sambenedettese anni 60. “Mi è dispiaciuto molto sapere che Gigi Simoni è in ospedale in gravi condizioni. Ho fatto il militare con lui. In più occasioni ho fatto la ‘guardia’ al suo posto”

SAN BENEDETTO – Mercoledì 19 giugno l’artista Franco Luciani, nonché grande amico di Riviera Oggi, ha compiuto la bellezza di 80 anni. Nessuno di chi lo conosce glieli darebbe tanta è la forza che mette nel suo lavoro quotidiano di falegname e intarsiatore a livello mondiale. Basta vedere alcune sue opere per capire quanta passione e dedizione ci mette. Tanto che… quasi gli dispiace venderle.

Stavolta però vogliamo fargli gli auguri come portiere della Samb degli anni sessanta. I primi anni d’oro nella serie cadetta. Ci fossero state le sostituzioni in quel periodo avrebbe sicuramente collezionato tante presenze nonostante avesse davanti portieri come Dreossi, Patrignani e Bandini 2°. Ogni tanto ci racconta episodi ‘curiosi’ di quel periodo. Per esempio, appena saputo le condizioni in cui versa Gigi Simoni (tecnico con tante promozioni alle spalle e un’esperienza all’Inter molto sfortunata) ci ha detto che erano militari insieme nel reparto atleti della Cerignola.

“Sono molto dispiaciuto per la sua malattia. Stavamo nella stessa camerata. Essendosi sposato molto presto la sua signora viveva a Roma e avrebbe voluto vederla tutte le sere. Non potendo uscire quando era di guardia mi chiedeva, con la signorilità che ne ha contraddistinto tutta la sua vita e carriera, se mi andava di sostituirlo. Gli dicevo sempre di sì, perché lo capivo e perché era ed è una persona da stimare sotto tutti i punti di vista”.

Insomma, Franco Luciani oltre alle indiscusse doti di artista ha anche un cuore grande, grande, grande. Tantissimi auguri da tutta la nostra redazione.

