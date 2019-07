Grande successo di pubblico per lo storico chitarrista dei Guns N’ Roses che è salito sul palco del No Sound Fest assieme a Myles Kennedy e i The Conspirators. Leggi la scaletta

SERVIGLIANO (FM – Altro successo per il No Sound Fest, il festival musicale che si tiene ormai ogni anno al Parco Della Pace di Servigliano. Davanti a un’ottima cornice di pubblico, dopo i colpacci degli scorsi anni che hanno portato nel fermano i Deep Purple e i Kasabian, tocca allo storico chitarrista dei Guns N’Roses “Slash” infiammare gli appassionati che hanno ormai trovato in Servigliano un’oasi rockettara mica da ridere.

Il concerto inizia alle 21 con l’apertura affidata agli E.Z. Riders, gruppo maceratese specializzato in blues e, ovviamente, rock. La set list del main show, poi, si focalizza quasi interamente su “Living the Dream”, l’ultimo album nato dalla collaborazione fra lo stesso Slash e il frontman degli Alter Bridge Myles Kennedy, saliti con lui sul palco fermano assieme a i The Cospirators.

C’è spazio anche per le canzoni da solista dello stesso chitarrista col cappello oltre a una bella sorpresa: “Nightrain” dei Guns.

Ecco la scaletta completa

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.