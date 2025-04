ROMA – Dalla visita di Stato in Italia, Re Carlo III e la Regina Camilla, porteranno con se anche un ricordo della nostra San Benedetto.

In occasione del loro arrivo nella Capitale, erano presenti nella ristretta cerchia di coloro che hanno avuto l’onore di dialogare con i reali britannici, anche due sambenedettesi, che abbiamo intervistato: Gioia Gordon e suo figlio Stefano Mascaretti, proprietario dello storico ristorante “Rustichello”. Entrambi hanno ancora negli occhi l’emozione per un incontro che rimarrà per sempre impresso nel loro cuore. “I presenti quasi tutti inglesi, con una tazza di tè e latte in mano, rigorosamente senza zucchero – raccontano. ” Re Carlo è stato gentile e disponibile, una persona molto posata, abbiamo parlato per oltre un quarto d’ora e si è dimostrato interessato a conoscere la nostra storia e provenienza“.

Viene dunque spontaneo chiedere com’è nata l’idea di un invito così prestigioso ed esclusivo. “Grazie all’amicizia con l’ambasciatore, Edward Llewellyn – risponde la signora Gioia, nata nel 1945 da padre inglese e madre sambenedettese – si trattava di un incontro limitato ad una settantina di persone, molti dei quali militari, tenutosi in villa Wolkonsky, residenza ufficiale dell’ambasciatore britannico in Italia. Gli inviti erano per pochi intimi“.

“Siamo arrivati in una zona chiusa al traffico e, dato che mia mamma non poteva camminare a lungo a piedi, ci hanno dato il permesso di entrare con la macchina” – spiega Stefano, che di quei momenti conserva ogni istante. “Una volta entrati in villa Re Carlo si è avvicinato a mia madre che si era seduta su una comoda poltrona “… forse gli aveva fatto tornare alla mente sua madre la Regina Elisabetta”.

“Più che un aneddoto un particolare non lo dimenticheremo mai. La reazione stupita e quasi incredula del Re di fronte alle foto di San Benedetto e del tifo rossoblu, sulle note di Nuttate de Lune. Ebbene sì, “perchè siamo finiti a parlare anche di Sambenedettese – prosegue Stefano. “Avevo sul mio telefono le foto del pienone al Riviera delle Palme in occasione della sfida contro il Chieti. Quando gliele ho mostrate, il suo volto si è riempito di stupore. It looks like the Premier League! (Tradotto: “Sembra una partita di Premier League). Ha esclamato Re Carlo, quasi incredulo nel vedere un simile spettacolo”.

Molte le storie che la signora Gioia ci ha rivelato, a partire dalle sue origini, in una famiglia italo-inglese che, pur rischiando, aiutò sempre i partigiani, compresa sua zia che a Petritoli faceva l’ostetrica. “Sono nata a Pillaton, una cittadina vicino Plymouth – racconta – Mio padre, soldato inglese, si salvò da quel terribile giorno in cui i tedeschi fecero il rastrellamento a Cupra Marittima, dove attualmente c’è una chiesetta in ricordo dei caduti. Si nascose dentro un granaio e riuscì a scamparla. Mia madre, Edvige D’Angelo, era rimasta sfollata perchè i tedeschi requisivano le case. E’ in quel contesto, a Petritoli, che i miei genitori si conobbero. Lei sapeva un po’ di inglese e si sono innamorati. Poi, finita la guerra, si sono sposati. Mio padre è morto nel 1985 a settantadue anni. Raccontava che una volta sola fu catturato e portato nel campo prigionieri di Servigliano, ma riuscì a fuggire quando gli diedero la mansione di pitturare la recinzione. Colse l’occasione per scappare“.

Per la cronaca un fratello di suo padre, nella seconda guerra mondiale, morì in Sicilia, prima dell’Alleanza, quando la sua nave fu bombardata da un aereo italiano.

Tornando all’incontro di Roma, Stefano ci ha raccontato di quanto Re Carlo si sia mostrato disponibile e genuinamente curioso nell’ascoltare le storie di un suo connazionale che ha combattuto in Italia: “Abbi cura di tua madre, mi ha detto stringendomi la mano. Abbiamo parlato per circa un quarto d’ora. La sua attenzione è stata catturata quando abbiamo citato il nome di Harry Shindler, sambenedettese acquisito, venuto a mancare un paio di anni fa a 101 anni. “L’ultimo veterano di Anzio” lo hanno definito immediatamente Re Carlo e l’ambasciatore, che ben conoscono la storia del “cacciatore di ricordi”, colui che ha speso tutta la sua vita per portare avanti le ricerche dei soldati alleati dispersi (celebre la scoperta delle origini del padre di Roger Waters, leader dei Pink Floyd. Ndr) e che non verrà mai dimenticato per il suo impegno politico-sociale“.

“Per oltre vent’anni si è battuto per il voto degli inglesi residenti all’estero, racconta Gioia. “Era un uomo da sempre in prima linea per l’uguaglianza e la democrazia, i reali lo ricordano con grande stima. Grande fu la soddisfazione di Harry quando fu approvata dal Parlamento la legge che permise agli expats di votare anche trovandosi fuori dal Regno Unito“.

Gioia e suo figlio Stefano stanno organizzando un incontro tra tutti gli inglesi residenti nel Piceno e vicino Abruzzo, con storie simili.: “E’ venuto a trovarci anche il ministro degli esteri inglese David Lammy, ci ha assicurato che avrà il piacere di incontrarli assieme all’ambasciatore Edward Llewellyn”

Un proposito, quello della signora Gioia, che riteniamo molto importante per conservare la memoria; affinchè certi orrori prodotti dalla guerra non vengano mai dimenticati”.

Cos ha concluso Stefano: “Molti dei presenti alla vista delle immagini del nostro terrirorio si sono ripromessi di venire prima possibile a vedere dal vivo la nostra e i borghi che hanno poco da invidiare ad altre Regioni più reclamizzate.

Non ci meraviglierebbe, un giorno, vedere l’intera Royal Family gustare i famosi Bauletti e Gesuiti del ristorante Rustichello!!

FOTO D’ARCHIVIO: L’Ambasciatore del Regno Unito S.E. Edward Llewellyn, l’Addetto Militare e per la Difesa Colonnello Matt Smith, il veterano dell’esercito britannico Harry Schindler, Gioia Gordon e il proprietario Stefano Mascaretti

Il padre di Gioia e la mamma Edvige, il giorno del loro matrimonio