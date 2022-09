SERVIGLIANO – Sono occorse tre ore di lavoro a una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Amandola per recuperare un cane, scivolato in una scarpata, nelle campagne di Servigliano. I pompieri si sono calati con tecniche S.A.F. (speleo, alpino, fluviali), e dopo averlo imbragato l’hanno riportato in superficie, riconsegnandolo ai proprietari.