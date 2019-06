MONTEPRANDONE – Per l’estate 2019 il Comune di Monteprandone organizza servizi di trasporto per le cure termali ad Acquasanta Terme e la Colonia marina a San Benedetto per uomini over 60 e donne over 55.

Per quanto riguarda Acquasanta Terme, è previsto un doppio turno: dal 15 al 27 luglio oppure dal 19 al 31 agosto, dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 12. Invece per la colonia marina, organizzata presso uno stabilimento balneare di San Benedetto del Tronto, il periodo previsto è dal 15 al 27 luglio, sempre dalle 7 alle 12.

Ogni giorno la partenza sarà alle ore 7 in largo Giacomo Leopardi a Monteprandone e alle ore 7.10 in piazza dell’Unità a Centobuchi. Il costo dei singoli servizi è di 30 euro.

I modelli di domanda sono scaricabili sul sito del Comune www.monteprandone.gov.it oppure si possono richiedere all’Ufficio Servizi Sociali di via Limbo a Monteprandone (0735.710935) o allo Sportello Informativo Servizi Sociali Delegazione Comunale di via delle Magnolie a Centobuchi (0735.710825).

La domanda, corredata da certificato medico attestante l’idoneità fisica e l’autosufficienza del partecipante e dalla ricevuta di versamento, può essere presentata: dal primo al 10 luglio con una delle seguenti modalità.

Consegna a mano presso:

Ufficio Servizi Sociali, via Limbo a Monteprandone;

Sportello Informativo Servizi Sociali, Delegazione, via delle Magnolie, Centobuchi;

Protocollo del Comune Delegazione Comunale, via delle Magnolie, Centobuchi;

Via posta ordinaria all’indirizzo:

Comune di Monteprandone, piazza dell’Aquila, 1- 63076 Monteprandone;

via fax al numero 0735/62541;

via e-mail:

protocollo@comune.monteprandone.ap.it o via P.E.C.: comune.monteprandone@emarche.it;

Per il servizio trasporto “Cure termali” il numero massimo è di 50 partecipanti per turno e per il servizio “Colonia mariana pendolare” il numero massimo è di 40 partecipanti.

