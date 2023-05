Monteprandone: anziani e bambini al centro dell’iniziativa estiva del Comune

Per l’estate 2022 il Comune organizza servizi di trasporto per le cure termali ad Acquasanta Terme e la Colonia marina a San Benedetto per over 60. Sempre per quest'estate l'Amministrazione Comunale organizza il centro estivo per bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni.

di Antonio Parroni