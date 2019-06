SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’anno scolastico si è appena concluso ma occorre già pensare al prossimo, in particolare al servizio di trasporto per gli studenti che frequentano le scuole pubbliche cittadine dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado.

Sono infatti aperti i termini per l’iscrizione al servizio di scuolabus per l’anno scolastico 2019/2020. Le domande dovranno essere redatte esclusivamente su modello scaricabile dal sito www.comunesbt.it, sezione “Altri bandi e avvisi”, oppure ritirato presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, piano terra, o Servizio Diritto allo Studio Trasporti Scolastici e Mense, 3° piano del Municipio, e dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo entro mercoledì 31 luglio.

Alla domanda dovranno essere allegate l’attestazione di pagamento della quota di contribuzione annua, qualora dovuta, e una fototessera dello studente che servirà per predisporre il tesserino di trasporto scolastico che verrà successivamente rilasciato al costo di 5 euro. Gli utenti che hanno un ISEE fino a 7.000 euro non pagano alcun contributo, quelli che hanno un ISEE compreso tra 7001 e 13000 euro pagano € 92,60 per l’intero anno scolastico, chi ha un ISEE sopra i 13.000 euro paga € 143,90. Sono previsti la riduzione del 50% per il 2° figlio e l’esenzione totale per il 3° figlio e successivi.

Fino alla chiusura del bando, presso l’Informagiovani al piano terra del Municipio, dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13, martedì e giovedì anche dalle 16 alle 18.30, sarà presente un incaricato della ditta del trasporto scolastico per fornire le informazioni riguardanti il servizio.

