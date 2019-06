SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sguardi al cielo per la pattuglia acrobatica ma occhio anche a ciò che si mette nel carrello della spesa.

Il weekend di San Benedetto si tinge di Made in Italy e in occasione dell’Air Show delle Frecce Tricolore sarà allestito, domani (sabato 8 giugno) e domenica 9, sul lungomare nord il mercato di Campagna Amica con il meglio delle produzioni agricole delle nostre terre.

Stand aperti dalle 12 alle 22 e, domenica, dalle 9 alle 22. Archiviato il brutto tempo è il clima ideale per iniziare a concentrarsi sul sole e sull’abbronzatura. Per questo i coltivatori di Campagna Amica hanno stilato una speciale “Top 10 della tintarella” con le verdure più indicate per favorire il brunire in modo naturale.

Negli stand della ventina di agricoltori presenti potrete trovare carote, radicchi e albicocche che, nell’ordine, occupano il podio della speciale classifica dei cibi più ricchi di Vitamina A.

Ma anche prodotti biologici, lavanda, miele e formaggi, marmellate e pani, sottaceti, carni fresche, salumi, vino e olio: tutti cibi genuini e a filiera cortissima, dall’orto dalla tavola. Prodotti di qualità e del territorio che Coldiretti continua a difendere anche attraverso Eat original! Unmask your food, la petizione per chiedere all’Europa una legge che obblighi l’indicazione di origine in etichetta di tutto il cibo in commercio.

Dallo stand istituzionale di Coldiretti Ascoli Fermo proseguirà la raccolta di firme che, in tutta la regione, ha superato le 24mila adesioni.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.