SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è svolta oggi, venerdì 11 luglio, presso la sala consiliare del comune di San Benedetto, la conferenza stampa di presentazione dell’evento “Campagna Amica on the beach – la Riviera dei Sapori Made in Italy“, organizzato da Coldiretti, in collaborazione con il comune di San Benedetto e la Camera di Commercio delle Marche. Presenti l’assessore alle attività produttive e politiche del mare, Laura Camaioni, il direttore di Coldiretti, Giordano Nasini, Olga Annibale, responsabile scientifico presso la cooperativa Argo, e il segretario della Lega Navale, sezione di San Benedetto, Luigi Macci.

L’evento, già alla decima edizione, prenderà il via sabato 19 luglio, con l’inaugurazione alle ore 17. Quaranta saranno le aziende agricole, provenienti da tutta Italia, che esporranno e metteranno in vendita i propri prodotti tipici, all’insegna della cultura del cibo sano e di qualità. Gli stand gialli saranno aperti fino alle 24 di sabato 19 luglio e dalle ore 19 alle ore 23 di domenica 20 luglio. Soddisfazione da parte dell’assessore Camaioni, che ha parlato di “due giorni di consapevolezza, in cui vogliamo sostenere i nostri agricoltori e la nostra campagna.”

“Siamo riusciti a creare un connubio con la Cooperativa Argo e con la Lega Navale proprio per dare un senso di continuità dalla montagna, attraverso la collina, fino al mare – ha affermato Nasini. “Oggi l’agricoltura è centrale perché gli agricoltori sono produttori di cibo e il cibo è anche uno strumento di pace. Bisogna, quindi, promuoverlo attraverso sistemi produttivi che siano, però, accessibili e sostenibili, oltre che produttori di cibo sano”. Il direttore di Coldiretti ha anche aggiunto che, in questa occasione, verranno raccolte firme per una petizione a livello europeo, che vuole dire stop al cibo falso italiano, per sostenere e difendere la salute di tutti i cittadini.

Olga Annibale della cooperativa Argo ha, inoltre, sottolineato l’importanza di questo evento che contribuisce a creare “una rete di tutte le realtà territoriali nell’ ambito dell’ Eco Festival” e che si fa, dunque, portavoce di una cultura del cibo che spazia dal mare ai borghi, racchiudendo, quindi, sia prodotti della terra che del mare. Ha ricordato, infatti, l’evento di sabato 19 luglio, alle ore 18, “Nasse e retine“, presso il villaggio della pesca, cui farà seguito, in piazza Giorgini, la degustazione di prodotti di mare e agricoli, che fa parte dell’Eco Festival, progetto che comprende una serie di eventi atti a valorizzare la cultura del mare e i suoi prodotti, ma che si collega perfettamente a quello di “Campagna Amica on the beach“.

Infine, come annunciato da Luigi Macci :”verrà esposta, al centro di San Benedetto, una delle due lancette che sono state ristrutturate, con cui prevediamo di fare delle dimostrazioni”.

Un incontro, dunque, tra terra e mare, tra agricoltura e pesca attraverso cui valorizzare i prodotti made in Italy e lo straordinario potenziale del territorio da cui provengono, coniugando gusto, tipicità, tradizione, sostenibilità ambientale e rispetto per il consumatore.