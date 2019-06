In scena le due etoiles dell’atletica sambenedettese, Emma Silvestri e Martina Aliventi, ma non solo. Il resoconto

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Week end di risultati eccellenti quello appena trascorso per la Collection Atletica Sambenedettese.

Sabato primo e domenica 2 giugno si è svolta a Macerata la seconda ed ultima fase dei Campionati Regionali assoluti di Società che ha visto andare in scena le due etoiles dell’atletica sambenedettese, Emma Silvestri e Martina Aliventi, che hanno ottenuto risultati esaltanti. Ma non solo.

La Silvestri ha siglato la migliore prestazione italiana dell’anno juniores nei 400 metri ad ostacoli con 1’00”14, candidandosi pertanto alla vittoria dei Campionati Italiani di categoria che si svolgeranno a Rieti dal 7 al 9 giugno prossimi, rassegna tricolore che vede giocarsi chances da podio anche Martina Aliventi nella categoria promesse, in riferimento alle due gare vinte a Macerata quali i 100 metri ad ostacoli ed il salto in lungo, rispettivamente con 14”77 e 5,80.

Inoltre c’è stata un vera e propria pioggia di record sociali a partire dal salto triplo, disciplina nella quale l’allievo Edoardo Silvestri ha ritoccato di ben 34 centimetri il suo fresco record sociale assoluto atterrando a 13,43, emulato dall’allieva Isabel Ruggieri che ha incrementato di 6 centimetri il record sociale assoluto che apparteneva a Michela Colli, saltando 11,69.

Edoardo ed Isabel sono stati inoltre protagonisti nelle staffette che hanno visto un tripudio di prestazioni con il conseguimento dei minimi per i Campionati Italiani Allievi/e in tutte e quattro le gare : infatti nella 4 x 100 gli allievi Luca Patrizi, Federico Fedeli, Cristian Mezzolani ed Edoardo Silvestri hanno corso in 44”27 e nella 4 x 400, con Alessio Patrizi al posto di Federico Fedeli , hanno vinto con il tempo di 3’34”14.

Le colleghe Allieve Isabel Ruggieri, Anthea Paganelli, Giulia Rossi ed Irene Pagliarini hanno fatto ancor meglio poiché, oltre a staccare il biglietti per i nazionali di categoria ad Agropoli, hanno siglato i record sociali assoluti con 49”98 nella staffetta 4 x 100 e 4’04”73 nella 4 x 400.

A livello individuale, Irene Pagliarini ha siglato il nuovo record sociale allieve nei 100 metri correndo in 12”53 e ritoccando di 5 centesimi la prestazione di Martina Aliventi ottenuta nel 2015, mentre Eva Joao Polo ha lanciato il disco a 37,94 siglando il nuovo record sociale allieve, sesta misura quest’anno in Italia di categoria.

Inoltre da segnalare svariati personal best: Federico Fedeli 11”79 nei 100 metri, Alessio Patrizi 52”31 nei 400 metri, Massimo Tanzi 52”34 nei 400 metri e Paola Guidotti nel lungo con 4,90.

Ottime news sono arrivate anche da Fidenza dove sabato 2 giugno si è svolto il Memorial Luigi Pratizzoli, incontro per rappresentative regionali della categoria Cadetti, in occasione del quale l’orange Daniele Silvestri ha ottenuto un eccellente 13”99 nei 100 metri ad ostacoli, quinto tempo in Italia di categoria ed il suo compagno di allenamenti Riccardo Ciribeni ha corso i 300 metri in 37”63, polverizzando di ben 78 centesimi il suo personal best.

Ciliegina sulla torta, una bellissima notizia giunta dalla Francia ed esattamente da Oyonnax dove Enrica Cipolloni, in un meeting internazionale di prove multiple, ha conseguito 5.384 punti, ovvero il suo miglior risultato dal 2014 e terza prestazione personale di sempre.

L’atleta sambenedettese, cresciuta nelle fila della Collection Atletica ed in forza alle Fiamme Oro di Padova, ha infatti terminato le sue 7 fatiche ottenendo 14.58 sui 100hs con -1.4 di vento, un solido 1.82 nel salto in alto, 11.88 nel lancio del peso, 26.83 sui 200, 5.42 nel lungo, 40,28 nel giavellotto (nuovo primato personale) e 2.25.24 negli 800 (anche qui nuovo primato personale).

La gara è stata vinta dalla britannica Katie Stainton con 5.846 punti, davanti all’americana Alissa Brooks-Johnson (5.771 punti) e all’altra inglese Jessi Taylor-Jemmett, 5.739 punti.

Un fine settimana come non lo si vedeva da tempo per l’atletica rivierasca, di buon auspicio per i prossimi campionati Italiani Junior e promesse che si svolgeranno a Rieti nel prossimo week end.

