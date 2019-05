SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Iniziato il conto alla rovescia per le elezioni europee e Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana e candidato per la lista La Sinistra alle votazioni del 26 maggio, arriva in città per un incontro con i cittadini dal titolo “Mare e spiagge dell’Europa dei diritti. Il mare unisce ciò che divide”.

L’appuntamento è previsto per domenica 19 maggio, ore 11, presso la Rotonda di Porto d’Ascoli.

Accanto a Fratoianni, saranno presenti altri componenti della lista La Sinistra. In particolare, si tratta di Gabriele Marcozzi, Ginervra Bompiani, Marco Benedettelli e Loredana De Pretis.

All’incontro, coordinato da Mario di Vito de “Il Manifesto”, interverranno anche l’abergatore Giorgio Mancini e Luigi Silenzi del comitato Tag Costa Mare.

