GROTTAMMARE – Maggio mese dei parchi: s’inaugura domani il primo dei tre nuovi parchi gioco scolastici oggetto in questi mesi di una riqualificazione straordinaria degli arredi ludici a Grottammare.

In concomitanza con la Festa del 1° Maggio in programma in piazza Carducci, dove è anche prevista la premiazione del tradizionale concorso di torte “Dolci talenti”, oltre a musica e balli in piazza, l’Amministrazione comunale presenta il nuovo allestimento dell’area verde della vicina scuola in via Dante Alighieri.

La cerimonia avrà inizio alle ore 16 e prevede una serie di attività di animazione per bambini (giochi gonfiabili, baby dance, truccabimbi, spettacoli di magia e giocoleria) dal titolo “Miraculous, le avventure di Lady Bug”. La partecipazione è aperta a tutti. Interverranno autorità comunali e scolastiche.

Il rinnovamento dei parchi gioco scolastici era stato annunciato a dicembre, con un impegno di spesa di 16.500 euro per sostituire gli arredi ludici che presentavano carenze di manutenzione e conservazione e definire il miglior posizionamento ed ingombro dei giochi.

Oltre al giardino del plesso di via Alighieri, il programma di riqualificazione studiato dal personale del settore Gestione del Patrimonio comprendeva anche il parco della scuola “Ischia” in via Lazio e della scuola dell’Infanzia di via Battisti.

I nuovi arredi consistono in: una torretta con scivolo e scala a pioli, un’altalena, un tunnel con figure animali, un gioco a molla con figura animale per la scuola dell’Infanzia di via Battisti; una torretta con scivolo e rete, un’altalena, un dondolo per la scuola in via Marche: una torretta con scivolo e palestra con rete, una pavimentazione di sicurezza per gioco torretta con scivolo e rete, un’altalena per la scuola in via Alighieri.

Anche gli altri due interventi realizzati verranno presentati alla cittadinanza con iniziative di intrattenimento dedicate ai più piccoli: “The Candy show” saluterà il rinnovato giardino della scuola del quartiere Ischia domenica 5 maggio, a partire dalle ore 16; animazione “Cartoon” invece nel giardino della scuola dell’Infanzia del centro cittadino, domenica 12 maggio, sempre alle ore 16.

“In tempi rapidi – afferma il sindaco Enrico Piergallini – abbiamo reperito le risorse nel bilancio per mantenere questo impegno preso con la cittadinanza e con i ragazzi delle nostre scuole: riqualificare, cioè, i parchi che, onestamente, dimostravano gli acciacchi del tempo. Proseguiamo insomma nella riqualificazione delle aree verdi già iniziata 4 anni fa con i principali parchi pubblici cittadini”.

