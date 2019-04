SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo un’attenta fase di progettazione e l’approvazione da parte dell’ente britannico denominato Cambridge Assessment International Education, il Liceo Classico ‘Giacomo Leopardi’ di San Benedetto del Tronto ha raggiunto un importante ed ambizioso traguardo: dal prossimo anno sarà attivato un corso ad indirizzo Internazionale, dopo che a marzo l’istituto è stato accreditato come Scuola Cambridge.

Questo significa che il Liceo ‘Leopardi’, all’interno del curricolo proprio di un Liceo Classico, attiverà insegnamenti in lingua inglese, affidati a docenti curriculari in possesso di un’adeguata certificazione linguistica, a loro volta affiancati da docenti madrelingua per intensificare le competenze comunicative. Le materie che verranno insegnate secondo i programmi inglesi, con libri di testo specifici del percorso Internazionale, sono: lingua inglese per i primi due anni, matematica per i primi tre anni, biologia per il terzo e quarto anno.

Al termine di ciascun percorso, gli studenti potranno sostenere l’esame International General Certificate of Secondary Education, diverso dalla certificazione linguistica generalmente conseguita in età scolare, nonché dai percorsi Clil: l’Igcse è un vero e proprio titolo di studio, che può essere speso anche a livello universitario, che viene rilasciato al termine di un percorso di studi che davvero favorisce una full immersion nella lingua inglese. Nel corso dell’anno, saranno anche previsti stage in Gran Bretagna o Irlanda per potenziare gli apprendimenti intermedi in lingua inglese previsti dai programmi Cambridge.

Questo traguardo è molto importante per il Liceo ‘Leopardi’, perché consente agli studenti di sviluppare una forma mentis che coniughi classicità e internazionalità, contenuti tradizionali e innovativi, oltre che a potenziare il sapere logico-matematico-scientifico per farne competenza comunicativa anche in inglese.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.