LANCIANO 92: D’Eustachio 6, Cukinas 10, Adonide 12, Mordini 22, Martelli 13, Masciopinto, Agostinone 2, Di Giovanni, Capuani 6, Ranitovic 11, Cancelli. All. Corà

SAMBENEDETTESE 76: Ortenzi 14, Cesana 8, Bugionovo 14, Pebole 9, Catakovic 9, Quinzi, Roncarolo 2, Quercia 2, Carancini, Di Eusanio 8, Correia, Fluellen 10. All. Aniello

Parziali:31-10, 53-31, 68-47, 92-76.

Arbitri: Marcelli e Spinelli

La Sambenedettese Basket cade a Lanciano in gara 1 dei quarti di finale dei playoff promozione contro l’Unibasket per 92-76. I rossoblù hanno pagato un terribile primo quarto chiuso sotto di 21 punti e non sono poi più stati in grado di riavvicinarsi nel punteggio.

Miglior marcatore dell’incontro è stato Mordini che ha realizzato 22 punti. Tra i rossoblu buone le prove di Ortenzi e Bugionovo con 14 punti a testa. Archiviata la delusione per la sconfitta in gara 1, la Sambenedettese Basket è pronta a reagire nella decisiva gara 2 che si disputerà al Palaspeca di San Benedetto del Tronto Giovedì 18 aprile alle ore 20:45.

Si spera nel pubblico delle grandi occasioni per il match più importante degli ultimi 30 anni da giocare in riviera. Con la spinta dei propri tifosi la Sambenedettese proverà a forzare la decisiva gara 3 in Abruzzo dei playoff per la promozione in serie B.

A tal proposito prosegue la prevendita dei biglietti che saranno acquistabili fino a giovedì alle ore 13 presso la Gelateria dal Gelataio di Via Monfalcone. (Biglietto Intero Euro 5, Biglietto Ridotto 12/18 anni Euro 2, Biglietto Ridotto per gli Abbonati della Stagione Regolare Euro 3).

