PORTO SAN GIORGIO – La De Mitri Volley Angels Project conquista un punto d’oro nel campionato di serie B2 femminile. Pur dovendo annoverare la quinta sconfitta per 3-2 (25-23, 23-25, 25-22, 14-25, 10-15) della stagione le ragazze di coach Napoletano hanno profuso un’ulteriore prova coraggiosa contro la terza della classe, la Damiano Spina Oria.

La partita arrivava al culmine di una settimana “orribile” per il team rossoblù a causa dei tanti problemi fisici e familiari di molte giocatrici e si capisce che la partita non sarà né breve, né tantomeno scontata. Con Tiberi al rientro dopo due settimane di stop, due soli allenamenti e per giunta nel ruolo di centrale per l’assenza di Pepa, la De Mitri prende subito in mano le operazioni con Oria ad inseguire ma sempre a breve distanza.

Il set va avanti così e solo dopo la metà del parziale la De Mitri prende un vantaggio tale da rintuzzare il tentativo di rimonta delle ospiti. Identico il secondo set, ma a parti inverse con la differenza che la De Mitri riesce ad impattare il set sul 21 pari. Nuovo allungo di Oria con le marchigiane che per ben due volte hanno in mano il contrattacco punto per impattare nuovamente, ma commettono altrettanti errori che regalano alle ospiti la parità.

Nel terzo set ancora un braccio di ferro infinito tra le due squadre, ma è più volitiva e incisiva l’azione delle ragazze di casa che, grazie a una Stecconi formato super (best scorer dell’incontro per la prima volta in stagione), portano a casa il 2-1. Qui entra in campo il “male oscuro” che affligge le ragazze rossoblù nel quarto set e le pugliesi, messe alle corde, tirano fuori classe e orgoglio, mentre Pierantoni e compagne si fanno irretire dalla aggressività a rete delle ospiti che si riportano nuovamente il pareggio.

Nel tie break Oria “tira fuori il jolly” e, grazie a una prova fuori dell’ordinario in difesa, riesce a respingere gli attacchi di una rinfrancata De Mitri che le prova tutte, ma senza riuscire nell’intento.

In classifica la formazione del d.s. Fulvio Taffoni mantiene due punti di vantaggio sulla zona salvezza e domenica prossima scenderà in Puglia per lo scontro diretto contro la Domus Deco Noci.

