MONTEPRANDONE – Annullato l’incontro di Emerenziana Cappella. Questa sera, infatti, l’attuale assessore al Bilancio e candidata alle primarie del Pd di Monteprandone, avrebbe dovuto partecipare a un appuntamento con i cittadini proprio in vista dello scontro elettorale con Orlando Ruggieri.

Ecco la locandina:

L’incontro è stato annullato dalla stessa Cappella attraverso un post sulla pagina Facebook, che recita: “Per motivi personali ed organizzativi, sono costretta ad annullare l’iniziativa in programma per stasera presso la sala consiliare di Monteprandone. Mi scuso con i cittadini che pensavano di partecipare”.

A pochi giorni dalle primarie cosa può voler dire il mancato incontro coi cittadini? In città si vocifera che le primarie potrebbero essere a rischio. Non a caso, è saltato anche il tentativo di un incontro pubblico tra i due sfidanti (articolo QUI). Purtroppo fino al momento della pubblicazione dell’articolo non siamo riusciti a parlare con Emerenziana Cappella.

Non ci resta che attendere ulteriori notizie nei prossimi giorni.

