Sul piatto delle discussioni anche la spiaggia, la viabilità, i rifiuti e l’area ex Remer: la riunione si terrà al bar “Del Mare” di via Cervi

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il progetto Areamare, che prevede la realizzazione di due complessi abitativi fra via del Cacciatore nel quartiere Sentina e via Mare nell’omonimo quartiere, torna al centro delle discussioni fra i cittadini.

Il 28 marzo, infatti, il quartiere Sentina indice un’assemblea pubblica presso il Bar “Del Mare” in via Fratelli Cervia alle 21. Sarà l’occasione anche per parlare della variante urbanistica di via del Cacciatore oltre che delle altre questioni che preoccupano o che interessano i cittadini: dai rifiuti, ai problemi della spiaggia, passando per l’area ex Remer e la viabilità.

QUI L’ORDINE DEL GIORNO COMPLETO

