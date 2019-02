Ancora a parte il terzino sinistro mentre il difensore centrale ex Albinoleffe è alle prese col solito problema al ginocchio: verrà visitato da uno specialista

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – News dall’infermeria della Samb. Come riporta la società in una nota, il difensore Andrea Zaffagnini, assente nelle scorse uscite per problemi al ginocchio sinistro che lo impensieriscono da diversi mesi, verrà sottoposto a risonanza magnetica e a visita specialistica. Difficile un suo impiego a Pordenone. Oggi, infatti, ha lavorato a parte con il fisioterapista.

Non solo Zaffagnini, però, alla ripresa degli allenamenti stamane anche Cecchini, Brunetti e De Paoli hanno svolto lavoro a parte rispetto al gruppo. Assente Fabio Pegorin impegnato in una visita di controllo. Il portiere tornerà ad allenarsi nei prossimi giorni.

Proprio con riferimento alla sfida col Pordenone è stata comunicata anche la terna che dirigerà la sfida del Bottecchia di domenica fra ramarri e rossoblu. Sarà il direttore di gara Matteo Marcenaro di Genova, alla prima con la Samb, l’arbitro della sfida. E sarà aiutato dagli assistenti Cosimo Cataldo e Marco Ceccon.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 1 volte)