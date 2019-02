GROTTAMMARE – Hanno superato brillantemente la prova rifiuti i bambini delle due scolaresche della seconda Primaria “Speranza”, ospiti il 20 febbraio in municipio a Grottammare dell’assessorato alla Sostenibilità ambientale, per un’attività di approfondimento sul tema della gestione dei rifiuti e del loro riutilizzo.

Un argomento di sempre attualità per la città che recentemente ha concluso la revisione del metodo di raccolta, uniformando tutto il territorio comunale al sistema di conferimento con tracciabilità elettronica dell’utenza.

Al proposito, si ricorda che sabato prossimo, 23 febbraio, sarà l’ultima occasione per i cittadini ritardatari di ritirare i nuovi mastelli e le informazioni necessarie per il loro utilizzo, secondo i calendari di riferimento. L’ecosportello è allestito nell’impianto del Bocciodromo comunale, via San Carlo, e resterà aperto dalle ore 9 alle ore 12.

L’iniziativa di ieri mattina è stata promossa dall’assessorato alla Sostenibilità ambientale con la collaborazione della Picenambiente spa, che ha inviato il proprio personale a supporto dell’ufficio Ambiente del Comune, per una lezione su cos’è e dove va a finire un rifiuto, come fare per produrne di meno e come eventualmente riutilizzare i materiali di scarto.

Dopo una panoramica sul ciclo dei rifiuti e sulla qualità delle abitudini quotidiane, argomento sollevato nel breve saluto del sindaco Enrico Piergallini, i bambini sono stati invitati a fare un piccolo test di conferimento, che tutti hanno superato dimostrando particolare attenzione alla pratica. Per loro, in premio, oltre ai complimenti dell’assessore alla Sostenibilità ambientale, Alessandra Biocca, e dei tecnici presenti, alcuni omaggi, tra cui un contenitore per l’olio esausto da utilizzare in famiglia.

Le attività di educazione ambientale proseguiranno nelle prossime settimane nelle scuole cittadine, grazie al progetto “L’ABC di Grottammare” e ad altre iniziative in cantiere: “Questa mattinata, per la quale ringrazio gli insegnanti presenti oltre al personale comunale e della Picenambiente – ha dichiarato l’assessore Biocca -, fa da apripista a un grande progetto di sensibilizzazione ambientale che partirà lunedì 25 febbraio. Sarà dedicato ai ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ma stiamo lavorando anche per altre iniziative destinate ai bambini della Primaria”.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 1 volte)