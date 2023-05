GROTTAMMARE – “Carissimi tutti, penso di aver fatto la mia parte. Cercate di fare anche voi la vostra per questo difficile Paese“.

E’ perfettamente racchiuso in questa citazione di Piero Angela, il messaggio che il sindaco uscente di Grottammare Enrico Piergallini ha voluto diffondere ieri pomeriggio, 5 maggio, presso il ristorante l’Attico sul Mare.

Il primo cittadino ha fatto proprie le parole dello storico divulgatore, da un lato per ringraziare tutti coloro che hanno lavorato al suo fianco nei 10 anni di mandato, dall’altro per ripercorrere le tappe e gli interventi fatti nel corso della sua amministrazione per fare un bilancio e “per far venir voglia a chi verrà dopo di fare bene, o anche meglio”.

“Un libro denso di aneddoti, emozioni, foto e ricordi di un percorso iniziato nel 2013, diviso in tre capitoli: il territorio, le persone e il futuro” – ha illustrato il sindaco.

“Ringrazio tutti coloro che hanno dato il loro contributo per la realizzazione di questo volume. Le ragioni per cui le ho pubblicate sono principalmente due: per fare il punto di ciò che è stato fatto in questi 10 anni. Per esortare all’impegno chi vuole inserirsi nel dibattito pubblico, senza semplificare la politica come si fa sui social”.

Vi lasciamo al video completo con la presentazione del libro del sindaco Enrico Piergallini.