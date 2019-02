Vediamo alcuni numeri della kermesse: 29 squadre, divise tra competizione master e cadetti, e 133 individuali, distribuiti tra open, cadetti, veteran, ladies, under 19, under 15 e under 12

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sarà ancora una volta il Palasport Bernardo Speca di San Benedetto ad ospitare la nuova edizione della Coppa Italia 2019 di calcio tavolo-subbuteo, organizzata dalla Federazione Italiana Sportiva Calcio Tavolo, sabato 23 febbraio e domenica 24 febbraio 2019.

Sabato 23 febbraio sono previste le competizioni individuali nelle categorie Open, Veterani, Cadetti, Femminile, Under 19, 15 e 12; domenica 24 febbraio, invece, previste le competizioni squadre Master, Cadetti, Juniores (Under 19) e Primavera (Under 15 e 12). Domenica inoltre, alle ore 14, in programma tutte le finali di Supercoppa a squadre: Open, Cadetti, Juniores e Primavera. Gli eventi delle due giornate inizieranno alle ore 9.30.

Ma vediamo alcuni numeri della kermesse: 29 squadre, divise tra competizione master e cadetti, e 133 individuali, distribuiti tra open, cadetti, veteran, ladies, under 19, under 15 e under 12.

La Fisct e l’amministrazione comunale di San Benedetto intendono rafforzare così, ulteriormente, l’intesa grazie alla quale la città è diventata da anni sede privilegiata per gli eventi sportivi, promuovendo a 360° le attività di calcio tavolo-subbuteo, diventandone centro federale nel 2014.

Per il presidente della Fisct, Paolo Finardi “tornare a San Benedetto del Tronto è sempre un piacere, poiché è, ormai, diventato un luogo strategico, famigliare ed accogliente per tutti i giocatori e gli appassionati che provengono da ogni parte d’Italia. Ringrazio pertanto chi si spende, giorno dopo giorno, per la perfetta riuscita di eventi come questo”.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 1 volte)